独舞《反弹琵琶》
西部网讯（记者 刘璞华 苏静萌）9月22日晚，中秋小长假的第一天，陕西历史博物馆前庭院里节日气氛浓厚。吟诗、赏月、听琴、品茗......这里正在举行的就是“长安明月夜”中秋博物馆之夜公益活动，共计200余名嘉宾和文博爱好者在陕历博度过了一个充满文化氛围的中秋之夜。
古诗吟诵《把酒问月》
本次活动由陕西历史博物馆和秦始皇帝陵博物院共同主办，在陕历博前庭院设立的主会场，舞蹈《一眼千年》、古诗吟诵《把酒问月》、独舞《反弹琵琶》、《国宝的前世今生》、歌曲《望月》、诗朗诵《中秋感怀》、歌舞《送你一个长安》等七个节目轮番上演。值得一提的是，由陕历博的工作人员所表演的《国宝的前世今生》展示了葡萄花鸟纹银香囊、镶金兽首玛瑙杯等许多“网红”国宝背后的故事，引得现场观众掌声不断。
“长安明月夜”中秋博物馆之夜活动举行 陕历博里话中秋
国宝馆展出的“绿脸”秦跪射俑。
演出结束后，在陕历博的国宝厅、唐墓壁画珍品馆、青少年活动中心等三个分会场还举行了三场主题活动，让观众深入了解文物背后的文化内涵。目前正在国宝馆展出的正是“绿脸”的秦跪射俑，来自秦始皇帝陵博物院的专家带来的讲座《“绿脸俑”保护的故事》，为观众解密了这个秦跪射俑面庞呈现绿色背后的故事。在唐墓壁画珍品馆，专家为公众解读了唐墓壁画中的美食，感受了大唐风韵。而在青少年活动中心，15组亲子家庭观看了趣说中秋舞台剧，参加了“中秋飞花令”诗词PK、月饼DIY等活动，共同体会了中秋节的文化意义和内涵。
此次博物馆之夜活动充分激发了节日情怀，传承了文化基因，让传统节日文化内涵融入现代生活，充分发挥了博物馆的社会职能。为古城人民的中秋佳节增添了一抹亮丽的色彩，让阖家团圆的温馨气氛更加彰显。
编辑： 刘振华
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