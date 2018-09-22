西安交响乐团户外公演现场俯瞰图（摄影：王翔 陕西大剧院﹒西安音乐厅航拍团队）

西部网讯（记者凌旎）中秋小长假第一晚，西安交响乐团户外公演震撼上演。月光与乐曲融为一体，上万名听众在古老的大雁塔旁“品尝”了一场交响乐的饕餮盛宴。

万名听众汇聚在公演现场。（摄影：王翔 陕西大剧院﹒西安音乐厅航拍团队）

此次公演的乐曲在选择上更加贴近中国听众的喜好和习惯。除了肖斯塔科维奇的《节日序曲》、乔治·比才的《卡门》合唱选段、约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》等国外经典名曲，还有《瑶族舞曲》、《山丹丹开花红艳艳》、《青春舞曲》、《我的祖国》等中国经典曲目。

公演现场的高校新生。（摄影：王翔 陕西大剧院﹒西安音乐厅航拍团队）

西安交响乐团总监秦智峰说：“这次选择的都是很接地气、耳熟能详的乐曲，希望通过这次户外公演抛砖引玉，让广大市民能走进音乐厅去感受古典音乐的魅力。户外公演是大西安创建‘音乐之城’的战略一步，它的魅力不仅仅在于音乐本身，而是高品位向市民生活的延伸。”

大学生们在现场合影留念。（摄影：王翔 陕西大剧院﹒西安音乐厅航拍团队）

大雁塔北广场上还坐着一群特殊的听众。此次户外公演以迎接高校新生的城市“第一堂艺术课”为主题，特地邀请西安十五所高校三百余名师生观看，为他们送上这份特殊的城市礼物。

本次交响乐演出吸引了很多外国友人前来观看。（摄影：王翔 陕西大剧院﹒西安音乐厅航拍团队）

现场聚集的数万人之中，还有不少随父母而来的孩子。尽管未必能认识所有乐器、知道所有曲目，但音乐响起时，他们瞬间安静下来，专注地盯着光华璀璨的舞台，捕捉着每一段旋律。

听众热情高涨，开演前几个小时已经在现场等候。（摄影：凌旎）

据了解，西安交响乐团诞生于2013年，其免费的户外公演艺术活动由西安市人民政府主办，已经连续举办5年。5年来，西安交响乐团户外公演的影响力越来也广，已经逐渐成为西安的一张靓丽名片。

西安交响乐团首席指挥戴恩兰姆。（摄影：王翔 陕西大剧院﹒西安音乐厅航拍团队）

值得一提的是，本次户外公演的舞台大蓬是国内第一个交响乐专用大蓬，由德国户外蓬体建造商专门打造，该建造商曾为2008北京奥运会服务。