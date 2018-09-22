开播仪式正式启动。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 王兵兵）昨晚（9月21日），著名作家贾平凹小说《极花》广播版开播仪式在西安建筑科技大学贾平凹文学艺术馆举行。王新民新书《策划贾平凹》发布会和贾平凹题名推荐图书展同时举行。

昨晚7点，小说《极花》广播版开播仪式在西安建筑科技大学举行，我台著名演播艺术家海茵在现场朗诵了小说《极花》选段，中国作家协会副主席、陕西省作家协会主席贾平凹等近百名文化界人士参加活动。

小说《极花》讲述了女主角被拐卖到西北乡村并怀孕生下儿子，历经磨难被解救回到城市后，却因难以接受周围人对她的评判非议，和无法割舍与儿子的亲情，重新返回山村的故事。《极花》是贾平凹在2016年出版的长篇小说，本次广播版《极花》由著名演播艺术家海茵主播，将于9月26日在陕西新闻广播FM106.6 AM693《空中书苑》节目全国首播，于每晚9点至9点30分播出。

著名演播艺术家海茵：“读和听是两种不同的艺术享受形式，不同的感受，我们把故事情节用声音展现出来，让听众在第一时间内通过声音把这个画面在他脑海里展现出来，希望喜欢《极花》这本书或者以前还没读过想了解它的，能在我们新闻广播的播出时间里和我一起走近《极花》。”

小说作者、中国作家协会副主席、陕西省作家协会主席贾平凹：“现在阅读正兴起听书，用耳朵来阅读，我觉得这个形式挺好，因为再把小说朗读出来它是二度创作，它更立体化，我觉得读的节奏方面、情绪方面，尤其情绪方面非常好。”

此外，作家王新民的新书《策划贾平凹》也在现场发布，该书以纪实的笔法、朴实的语言记录了作者策划、编辑、出版贾平凹诸多“第一部”小说的酸甜苦辣，见证了贾平凹创作生涯的起伏经历。同时在西安建筑科技大学贾平凹文学艺术馆内，还举行了贾平凹题名推荐图书展，展出的百余本书籍是由贾平凹题写书名并推荐的，图书展将持续两个月时间。