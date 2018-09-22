长安区庆祝"农民丰收节"到来 亮出诸多吸睛"农"元素

长安区庆祝农民丰收节系列活动共包括农产品及乡村非物质文化遗产展示活动、各界共话农民丰收活动和农民庆丰收体育娱乐活动三大主题活动。
各种农副产品成了主角。
西部网讯（记者 孙鹏 李卓然）“南瓜成堆引来大家拍照，扫二维码送两个土鸡蛋，古筝小院土墙瓦房融为一体……”9月22日，在首个“中国农民丰收节”即将到来之际，西安市长安区在王曲街道的长安唐村中国农业公园内组织系列庆祝活动，广大农民朋友们有的拿出自己的土特产，有的展示自己过人的手艺，热闹非凡。
本届长安区庆祝农民丰收节系列活动共包括农产品及乡村非物质文化遗产展示活动、各界共话农民丰收活动和农民庆丰收体育娱乐活动三大主题活动。不仅丰富了广大农民朋友们的精神文化生活，展示了新时代新农民的精神风貌，还推介了一批农业特色产品、传统技艺，打造了长安唐村中国农业公园示范样板，全方位、多层次展现了“美丽长安”的新气象和新风采。
涉农手工艺品。
据了解，近年来，长安区大力实施“乡村振兴”战略，始终坚持把推进农业增效、农民增收、农村增美作为统筹城乡发展和改善民生的切入点和突破口，进一步转变发展方式，深化产业结构调整，国家现代农业示范区建设位列全国第一方阵，国家农产品质量安全区创建工作不断深入，荣获全国粮食生产先进区称号。2017年底，全区农业产值由2010年的32.7亿元增长至55.6亿元、增幅70.1%，全区农村居民人均可支配收入由2010年的7389元增长至18239元、增幅146.8%。
农民手艺人制作的手工布鞋受关注。
长安区庆祝农民丰收节系列活动共包括农产品及乡村非物质文化遗产展示活动、各界共话农民丰收活动和农民庆丰收体育娱乐活动三大主题活动。
展示关中农村盖房的泥塑作品。
古筝小院土墙瓦房融为一体，别有一番风味。
庆祝活动上还成立了西安乡村振兴研究院。
具有悠久历史的西安鼓乐也在活动现场表演助兴。
编辑： 孙鹏
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