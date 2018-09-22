骑行志愿者从西安公共自行车公司统一出发。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 王兵兵） 今天（9月22日）是“世界无车日”，西安公共自行车公司通过举行志愿者骑行活动，号召市民绿色低碳出行，同时向社会公布了西安市公共自行车服务系统全面升级改造成果。

上午10点，在位于西安市凤城二路的西安公共自行车公司院内，50多名骑行志愿者身穿统一的红色服装，骑着由西安公共自行车公司统一派发的自行车出发，在西安城区内骑行3公里，以这种方式号召大家绿色低碳出行。

骑行志愿者胡女士：“这么漂亮的车骑出去的话，一定会让更多的市民能够看到、感受到，然后让他们也愿意来尝试，挺棒的。我们现在自己也在一直履行低碳出行，能走路的，能坐公交的，我们尽量不开车。”

骑行志愿者夏先生：“我觉得这种形式很积极，很好，我觉得对咱们市民来说，骑自行车出行是践行咱们绿色、低碳环保最好的一种方式，除过走路、跑步，自行车也是很好的一个锻炼方式。”

此外，西安公共自行车公司今天还向社会公布了西安市公共自行车服务系统全面升级改造成果。升级改造后，西安公共自行车将实现有桩站点与电子围栏同存通用，也就是实现全国首例“物理桩”和“电子桩”的融合使用。截止今年8月30日，无桩升级改造项目已进入最后的设备安装调试阶段，为市民骑行和城市管理带来更多便利。

西安公共自行车公司副经理朱曦：“升级以后的电子桩，只要是在我们指定的区域，就能实现公共自行车的租还。再一个，以前必须要到指定的办卡网点去，才能开通公共自行车业务，升级以后，市民就可以在我们公共自行车网站上下载APP，在手机上就可以开通。升级以后，我们也投入了新的自行车，从舒适度、安全度都有了进一步的提升。”

据了解，截至今年9月20日，西安公共自行车公司在全市范围内已改造1943个无桩站点，后续还将建设“概念桩”及“多桩合一”站点，进一步增加西安市的公共自行车站点密度，有效解决以往市民存取车难等问题。