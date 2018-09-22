40余大学生志愿者走上西安街头 倡导游客市民文明出行

9月22日，来自西安高校的40名大学生志愿走上街头倡导文明。

西部网讯（记者 李媛）大雁塔文化休闲景区作为西安标志性景区，同时也作为曲江新区的重点代表性景区之一。每年都吸引着来自全国各地乃至世界各地的游客们。又到一年中秋佳节，又是一个游客大量涌进古都的高峰旅游黄金时间段。

为保障节假日旅游高峰期服务质量，在曲江新区文明办的指导下，曲江旅游文物局在2018年中秋节假期组织开展为期3天的“文明旅游我参与，精彩志愿曲江行”的曲江文明旅游志愿者服务活动，倡导市民和游客讲文明旅游从我做起，共传递，齐劝导，带动社会同参与，为营造文明的社会环境持续发力。

据了解，志愿者活动的志愿者来自全西安市各大高校的40名大学生以及5组亲子家庭。他们身穿红马甲穿梭在大雁塔文化休闲景区的人群中开展志愿者活动。

9月22日早上9点半，来自西安高校的40名大学生志愿者在大雁塔游客服务中心门口举行宣誓仪式。呼吁倡导大家做到“不闯红灯、不乱穿马路；不在公共场所吸烟；不在公共场所大声喧哗；不无序乘车；不随地吐痰、不乱扔果皮纸屑；不破坏景点以及公共设施和花草树木。”用文明小事，打开新的一年。

宣誓过后，志愿者们带着以兔子为中秋主题的小礼品走向人群，将它主动赠与市民与游客，并和他们一起拍照留念，为文明旅游代言。

在大雁塔文化休闲景区的交通十字路口，志愿者们指引着游客礼让斑马线，文明出行。“您好，请您稍等一下，为了您的安全，请您绿灯亮了再通过！”，“您好，先生，请不要让你的孩子在椅凳上攀爬！”，“您好，去大唐芙蓉园应该这样走......”

“垃圾不落地，古都才能更美丽。从自己的身边文明小事做起，让古城西安在2018年能够绽放出更多的魅力，让文明旅游城市成为西安的象征。让我们一起携起手来，一起加油。” 大学生志愿者刘媛说。

编辑： 张娟