特色文化集市小寨商圈开集 投壶等唐代小游戏引人欲试

9月22日，“文动雁塔·西街雅集”文化集市开集。
主办单位还特意在启动仪式上安排了“射粉团”“投壶”等唐代休闲游戏。
西部网讯（记者 李媛）今天（9月22日）是中秋节小长假的第一天，在西安市雁塔区兴善寺西街一场有趣的文化集市活动正在上演，吸引了不少游客市民驻足参与。
本次活动由主舞台、文化集市、咖啡集市、书香集市四大板块构成，主题为“文动雁塔·西街雅集”，在各展位上，既有新品发布，又有项目路演；既有华丽走秀，又有体感互动；既可现场欣赏书法家艺术创作，又可亲自参与感受艺术魅力。
雁塔区历史文化积淀厚重深远，古今文化交相辉映。文化集市依托雁塔“文化绿洲”优势，将历史文化、市井文化、创新文化等元素与街区紧密结合。活动现场，邀请到陕西历史博物馆、西安半坡博物馆、汉阳陵博物馆、西安博物院、西安碑林博物馆五大博物馆齐聚参展，将西安博物馆界的“金名片”以易懂的方式传播出去，把传统文化中美的元素无限放大。而五所高等院校和创业创新基地带来了惟妙惟肖的树脂画、干花饰品、diy手机壳、超写实的羊毛毡作品、印度风的海娜手绘、无人机、惊现刺激vr-gun、机器人表演等作品，在创新创意中带领游客穿越时空，领略现代文化科技的新魅力。
在“书香之城”集市区，汇集了万邦书城、半山书屋、嘉汇汉唐书城等西安图书业巨擘，为喜爱篆刻、书法、阅读和文创产品的群众提供了更多更优质的选择。此外，主办单位还特意在启动仪式上安排了“射粉团”“投壶”等唐代休闲游戏，将历史文化和现代文创融合在一起，用文化带动客流、用景点培育产业、用活动升级消费，优势互补，开拓客源市场，创造城市灵魂，从而实现做大、做强、做优旅游产业的目标。
“文动雁塔·西街雅集”文化集市是打造兴善寺西街历史文化街区的先行活动，后期我们将充分利用好雁塔区小寨商圈的优势，为广大市民呈现一批又一批的文化盛宴。”西安市小寨管委会办公室主任于铁龙说。
据悉，兴善寺西街位于小寨商圈的核心区，“文动雁塔·西街雅集”文化集市，正是雁塔区围绕书香之城、音乐之城、博物馆之城建设，大力实施文化遗产保护、文化设施建设、文化品牌推进、文化平台提升等文化振兴重大工程，依托商业片区、旅游景区、文创园区，充分激活文化内涵、积极推进多元化发展和文商旅深度融合、打造丝路文旅名区的一项具体举措。
编辑： 张娟
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