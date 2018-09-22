西安万余考生参加国家法律资格考试 共有四大变化

西部网讯（记者 李媛）今天（9月22日）上午，西安考区11153名考生走进考场，参加“司法考试”。据了解，今年是国家司法考试首次改为国家法律职业资格考试的第一年，被业界称为“法考元年”。

“法考”的变化之一就是应取得法律职业资格的人员范围，由原来的4类职业扩展到9类职业。变化之二是提高了报名门槛，非全日制、非法学本科生将不会像以往那样不受任何限制。变化之三是大幅度提高案例题分值比重，将一次性考试分为客观题考试和主观题考试两阶段，只有通过客观题考试的考生才可以参加当年的第二阶段的主观题考试，客观题的合格成绩在本年度和下一个考试年度内有效。变化之四是放宽地域范围，将国务院审批确定的集中连片特殊困难地区所辖县(县级市、区)和国家扶贫开发工作重点县(县级市、区)、艰苦边远地区和少数民族地区的1039个县级行政区域纳入放宽地域范围。

今年国家统一法律职业资格考试共分为客观题考试和主观题考试两个阶段，客观题考试日期为9月22日，主观题考试为10月20日。西安考区二个阶段均实行计算机化考试，其中，主观题考试是司法部确定的全国计算化考试5个试点城市之一。

西安考区参加国家统一法律职业资格考试的考生人数为11153人，其中，西安地区考生10630人，铜川地区考生263人，商洛地区考生260人。考试共设西北税务学校、西安文理学院、西安欧亚学院等12个考点，175个考场。

值得注意的是，今年西安考区有1名视障考生参加考试，为了做好这名特殊考生的服务工作，西安市司法局在西北税务学校考点专门设置一间单独办公室，配置监控和录音设备，安排一名司法局工作人员和一名监考老师协助考生完成考试答题，为考生提供“一对一”贴心服务。

同时，针对西安地区考试报考人数多的客观情况，从考试报名开始便利用西安市司法局门户网站、西安普法网、官方微博、微信等新媒体平台发布考试相关政策、考生注意事项和各考点公交线路导引图信息，公布有咨询电话。并印制了各考点公交线路统计表，协调市公交总公司和长安区交通局在考试期间增加一定数量的区间车，在各考点均设置了医疗救治点、举报箱和救护车。

另外，考前，由市司法局领导带队对全市12个考点设置情况进行了检查验收，详细了解各考点计算机配置、机房监控设施、供电应急保障措施以及周边交通、餐饮、住宿等情况，并会同技术公司对各考点机位进行了三轮测试和仿真测试，及时发现整改问题。

编辑： 张娟