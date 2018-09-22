参加比赛的选手。

西部网榆林讯 今天（9月22日）上午，陕西省首届“乡村振兴·美丽家园”农歌大赛榆林赛区复赛——榆林市首届“中国农民丰收节”农歌大赛决赛在榆林市榆阳区赵家峁村举行。

花样农业，幸福乡村，榆林市首届“乡村振兴 美丽家园”农歌大赛暨赵家峁村农民丰收节活动由榆林市农业局、榆林市文广局、榆林市文明办支持，榆林市发展一村一品指导中心、榆阳区农业局主办。农歌赛分为初赛和复赛两个阶段，在当天举行的初赛上，共有12名选手成功晋级复赛。

在复赛现场，选手们用歌声通过描绘榆林大地上的丰收景象，赞美榆林特色农业现代化成果，讴歌榆林朴实勤劳农民精神风貌，唱响了榆林农民新时代幸福旋律。同时用真挚的歌声饱满的精神状态感染了现场观众和评委，赢得了阵阵掌声。陕西省首届“乡村振兴 美丽家园”农歌大赛总决赛将于10月13、14日在渭南市合阳县举办，届时本次榆林赛区复赛表现优异的选手将在决赛中和其他赛区复赛晋级选手共同比拼。

榆林市首届“乡村振兴 美丽家园”农歌赛为榆林庆祝首届“中国农民丰收节”的活动之一。榆林市农业局为展示农村改革发展成效，宣传特色农业现代化发展成果，展现榆林新时代农民幸福生活风貌，并让全市城乡居民能够共同参与到这场农民的狂欢节中，还精心组织了榆林市“十佳休闲农家”授牌仪式、中省市休闲农业示范点宣传推介、“农民晒丰收 致富有奔头”趣味农事运动会和丰收宴品尝等活动。

据了解，榆林市各县市区将陆续结合县域农业产业特色，陆续开展庆祝“中国农民丰收节”活动。其中府谷县已于9月17日—19日举行“中国农民丰收节”庆祝活动、第二届全国糜子（黄米）产业大会和2018府谷首届优质农产品推介发布会——府州红系列产品品鉴会；神木市已于9月20日举办首届“中国农民丰收节”活动，并于9月30日-10月2日，举办神木红枣节；佳县在9月23日举办首届“中国农民丰收节”暨中秋国庆黄金周活动；定边县于9月25日-27日举办首届“中国农民丰收节”暨特色农产品订货会……丰富多彩的庆祝活动均成为了本次农民丰收节重要的组成部分，农歌嘹亮，新时代幸福篇章已经开启。