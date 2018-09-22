长安区累计拆除违建别墅352套 共计17.3万平方米

长安区太乙宫街道拆除违建现场。
长安区太乙宫街道拆除违建现场。
西部网讯（记者 凌旎）9月22日，太乙宫街道嘉艺园林违建拆除现场，人力、机械全力配合，紧抓雨后初晴天气契机，加快拆除清理步伐。截至目前，建筑面积共5567.32平方米的10栋13套别墅，已全部拆除完成，建筑垃圾正在清运。
自秦岭保卫战打响以来，长安区合理规划拆违进度，坚持边拆边改边复绿。在太乙宫街道二郎山景区违建补植复绿现场，违建拆除地面清表已经完成。记者看到，裸露区域已被黄土履盖，工人们有序地培土播撒野苜蓿种子，复耕复绿工作接近尾声。
太乙宫街道西岔沟村另一处复耕复绿场地上，新栽植的绿竹满目苍翠，拆违后的地块已经绿意盎然。记者获悉，按照“拆除一处、复绿一处”的要求，截至目前，太乙宫街道累计完成复耕复绿面积约24000平方米，播撒护坡黑麦草、紫花苜蓿等450公斤。
在拆违复绿的同时，为让保护秦岭生态的意识进村入户，长安区组建了“关爱大秦岭”生态环境保护宣讲团，成立了“秦岭生态保护流动宣传站”，分赴各街道，进村入户，面对面开展宣讲，点对点展开宣传。党员干部带头树立“绿水青山就是金山银山”理念，切实增强打赢“秦岭保卫战”的行动自觉，动员基层群众、社区居民积极关注、支持和参与秦岭生态环境保护，推动秦岭北麓违建专项整治工作顺利开展。
长安区太乙宫街道拆除违建现场。
长安区文明办还向广大市民发出《保护大美秦岭 建设山水长安倡议书》，启动“保护大秦岭•长安志愿者在行动”志愿服务活动，组织志愿者走上街头、走进沿山学校和村组宣传保护秦岭生态环境的重要意义和法律法规。截至目前，共宣讲30场次，流动宣传活动50多场次，发放各类宣传资料5万余份，为秦岭生态保护营造良好舆论氛围。
据悉，截至9月21日，长安区累计实施秦岭北麓违建拆除655宗，其中531宗已完成拆除、124宗正在拆除，实际拆除面积共计62.9万平方米。目前，长安区已启动 13 个别墅类项目拆除工作，累计拆除完成违建别墅280栋352套，共计 17.3万平方米。
编辑： 张娟
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