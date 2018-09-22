铜川两男子相约河堤把酒言欢 不想跌河溺亡酿悲剧

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 夏飞)昨天（21号）晚上铜川2名醉酒男子跌入河中，铜川消防官兵闻展开救援，最终搜救到2名溺水者，不幸的是2人均已溺亡。

昨天（21号）晚上7点03分，铜川市消防支队耀州中队接到群众报警，称有2名醉酒男子跌入到耀州区文营西路一橡胶坝河中，中队随即出动抢险救援车和14名官兵，于7点10分赶到现场救援。

铜川市消防支队耀州中队政治指导员 王梦瞧：“水面比较平静，看不见两位落水者，而且水面上的杂物较多，夜间救援对我们救援视线有一定影响，水流过快水位较高，当时水位在3米5左右，给我们搜救带来了很大的困难。”

消防官兵一方面调动皮划艇，对落水者的位置进行拉网式搜寻，并穿戴水域救援装备下水搜救。另一方面积极联系橡胶坝河流管理站，关闭上游来水，下游开闸放水，降低河流整体水位高度，减小搜救难度。经过1个多小时放水，河流水位下降到1米5左右，消防官兵随即安排9人绑安全绳下水开展行走式搜救。

铜川市消防支队耀州中队政治指导员 王梦瞧：“我们在9点27分在水坝的东南区域，搜救到第一名落水者，随后我们缩小搜救范围，在第一名落水者周边5米位置，9点50分搜救到第二名落水者。”

记者在事发现场还看到了落水者的袜子和破碎的酒瓶。据了解，2名溺水者当晚相约在橡胶坝旁的河堤边饮酒，其中一名醉酒男子不慎跌入河中，另一名男子下河救援，最终导致了悲剧的发生。

编辑： 韩睿