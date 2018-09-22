免费机票遇见旅游大奖 咸阳机场组织旅游集市狂送福利

活动现场，市民参与0元竞拍活动。

西部网讯（记者 李卓然）“逛商场遇见机票福利以及旅游大奖，似乎不想出去玩都由不得自己了……”9月21日晚上，西安民乐园万达广场上演一场别开生面的抽奖送福利活动，面对免费机票，勾起了不少人出去走一走的念头。

原来，这场主题为“西安飞，游中国，看世界”的航空旅游集市推广活动，是由西安咸阳国际机场有限公司携手东航、海航、南航等10家航空公司和4家高品质旅行社联合举办的，目的就是开启金秋旅游热潮，给市民更多选择和便利。

在活动现场，多家航空公司和旅行社为来往市民推介航空旅游产品。

活动现场，各家航空公司和旅行社通过赠送免费赠送、0元起拍、互动游戏等方式，为现场的市民朋友们送出了超多机票福利以及旅游大奖，包括2张免费机票和7款旅游产品，和还有现场竞拍的西安至桂林往返机票、普吉岛7日游、新马波德申6日游、芽庄5日或6日游、曼谷芭提雅双岛6日游等多重豪礼，让西安市民可以来一场想走就走的旅行。

在活动现，多家航空公司和旅行社为来往市民推介航空旅游产品。

一波又一波的抽奖和竞拍环节，让现场的欢呼声此起彼伏，并不断将现场气氛推向高潮。

获得曼谷芭提雅6日游的市民王先生告诉记者，得到这个奖非常开心，因为自己平时就十分喜欢旅游，除了国内游，他还去过东欧、日本、泰国等地旅游。对于这次得奖，王先生表示要好好计划一下。“因为距离这个奖规定旅游的时间还早，所以要提前计划下，看到时候是自己去，还是让亲戚朋友去。”

主持人现场抽取幸运大奖。

“未来，西安咸阳国际机场还将举办更多此类活动，充分发挥‘航空+旅游’互促效应，为更多市民带来福利，送出数万元的旅游产品，让世界的每一个角落都不再遥不可及。”一名西安咸阳国际机场有限公司的工作人员对记者说。

参加现场互动游戏获奖市民。

据了解，2018年，西安咸阳机场的国内航点已达到191个，国内航线331条；国际及地区航点已达38个，航线48条。下一步，西安咸阳国际机场将开通至洛杉矶、马德里等国际洲际航线。同时，还将每月的21日定为机场航空特惠日，并持续联合各航空公司和旅行社开展此类航空旅游集市活动，为广大市民带来更多的航空出行福利。。

编辑： 韩睿