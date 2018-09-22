西安公共自行车升级改造完成，今起可扫码骑车无桩停车。

西部网讯（记者 刘望）今天（9月22日），50名志愿者齐聚西安公共自行车公司试骑无桩自行车，这意味着从今天起，市民可以使用手机扫码、刷长安通骑用公共自行车，实现了全国首例“物理桩”和“电子桩”的融合使用。

据了解，已开通长安通记名卡自行车业务的市民，直接下载西安公共自行车App后，绑定卡号和身份证号即可使用。没有开通长安通记名卡自行车业务的市民，下载西安公共自行车App后，直接在客户端里支付300元押金后即可使用，不需在线下再次认证。目前，西安公共自行车App安卓版已经可以使用扫码骑车功能，苹果商店在审核完成后即将更新。

9月20日，西安公共自行车公司在全市范围内已改造1943个无桩站点，西安公共自行车将有桩站点与电子围栏同存通用，从而做到公共自行车站点合理设定、指定区域租还、车辆有序停放的目的。后续还将建设概念桩及多桩合一站点，大幅度增加全市的公共自行车站点密度，有效解决以往市民存取车难等问题。

政府投资的公共自行车和市场上的共享单车有啥不同？

一、解决租车难、还车难问题

公共自行车系统升级后，有卡用户和手机用户可同存通用，市民既可以在有桩的公共自行车站点租还，也可以在指定的电子围栏区域租还，即有桩租车无桩归还或无桩租车有桩归还，无需担心站点车辆不够或没有空位停放。同时可实现公共自行车的卫星定位，减少车辆丢失。

二、解决建点难问题

以往建设公共自行车点位，需要综合市民需求、道路、电源、网络等多项条件进行选点，从前期规划到点位建设完成耗时长、施工繁琐，实行电子围栏后将大幅简化建点要求，新型公共自行车站点采用太阳能板，在开阔地带加装概念桩便可完成点位建设。

三、解决办卡难问题

公共自行车手机APP上线后，用户无需至营业网点，可直接登录“西安公共自行车”手机APP，全天24小时均可进行业务办理。同时在手机APP上可清楚查看自己的使用记录、消费记录等，在使用过程中有任何疑问也可直接在站内留言或一键联系客服。

四、享受更优服务

为进一步提升市民骑行舒适感、安全度，西安公共自行车根据使用实际，平均每年以新投入一万辆公共自行车的速度递增，今年8月底已投入全新公共自行车“小橙”一万辆。新车子外观更加简单，一体式的结构设计较之前更加坚固，骑行体验上也更舒适，车辆安全系数大幅度提升。同时，我们成立专业的巡修队伍，定期组织全市公共自行车清洗维修活动，不放过每一辆车，为每一位用户负责。

五、 规范城市管理

升级后的公共自行车无桩站点密度大、覆盖面广，能够有效利用现有城市道路资源，同时依托公司现有科学管理模式，可保证每一个站点均有工作人员进行管理，在不影响城市市容环境的情况下规范公共自行车有序停放。

编辑： 韩睿