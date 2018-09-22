渭南召开全市新闻记者大会 媒体人公开承诺恪守职业道德

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 杜鹏 渭南台记者 张涛）9月21号下午，渭南市召开全市新闻记者大会，学习贯彻习近平新闻思想和全国宣传思想工作会议精神，结合省市舆论环境集中整治专项行动，让媒体公开承诺恪守职业道德。
会上，渭南日报社、渭南广播电视台负责人就新闻从业人员自觉遵守法律法规、履行社会责任，作了表态发言；省级新闻媒体驻渭南记者站代表，就自觉遵守法律法规、服务渭南发展，作了表态发言；两名记者代表就发扬职业精神、恪守职业道德作公开承诺。
渭南广播电视台 记者 李天龙：“我代表渭南广播电视台全体记者，做出以下承诺：恪守新闻职业道德，做到自尊、自爱、自强，严守纪律，不利用职务之便谋取暴利。”
会议通报了渭南市舆论环境集中整治专项行动进展情况，要求全市各新闻单位和新闻从业人员要自觉提高政治站位和新闻素养，认真自查自纠，坚决杜绝有偿新闻和有偿不闻，防止滥用舆论监督；坚持弘扬主旋律，传播正能量，讲好渭南故事，展现渭南新时代形象。会上，还对全市200多名新闻从业人员进行了职业道德培训。
渭南日报社 副总编辑 李小鸽：“我们在今后的新闻工作中，要以习近平新闻思想为指导，严守新闻职业道德和纪律的要求，尊重事实、尊重真相，写出大量有影响的、接地气的新闻报道，展示我们渭南的新形象，唱响我们渭南的主旋律。”
合阳县广播电视台新媒体记者 张智栋：“我作为一名基层的微信信息采集和编发人员，要充分发挥好我的‘把关人’作用，不给一些违法失实的信息提供传播平台，不做虚假新闻，不做有偿新闻，做一名党和人民放心的记者。”
编辑： 韩睿
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