国内中医系统首例食管与气管双支架置入手术完成

北京中医药大学孙思邈医院完成国内中医系统首例食管与气管双支架置入手术。

西部网讯（新闻中心 记者 郭刚华）近日，北京中医药大学孙思邈医院成功为一例食管狭窄合并气管狭窄的肿瘤患者置入食管与气管双支架置入手术，延长了患者的生命。食管和气管双支架置入技术的成功开展，标志着北京中医药大学在我国西北部地区服务患者的能力得到进一步提升。

今年7月份，北京中医药大学孙思邈医院接收一名男性患者，入院后经过检查，诊断为高位食管癌食管纵膈瘘合并气管狭窄。

北京中医药大学孙思邈医院周围血管科主任温建生：“患者是个81岁高龄的患者，来了以后就是吞咽困难，进食进水困难，呼吸上也有些困难，病人是个老年病人。”

通过食管贝剂造影显示，患者食管上端重度狭窄，胸部CT显示气管重度狭窄，经过术前全面检查，充分评估，医院为患者首先放置食管带膜支架开通食管通道，并封堵食管纵膈瘘，然后再根据病情择期施行气管支架置入术。

北京中医药大学孙思邈医院周围血管科主任温建生：“食管支架治疗食管癌这个手术是比较多见的，但气管狭窄施放气管支架这个手术难度比较大，比较少见的，而在一个病人身上，同时施放食管支架和气管支架，这个更是少见，而且难度会更大。”

术后患者返回ICU进行监护，经过多学科医护人员的精心治疗与护理，患者顺利出院。记者从医院了解到，在食管狭窄和气管狭窄的患者进行双支架置入，技术难度大，手术风险大，死亡率较高，国内较少医院开展此类手术。

北京中医药大学孙思邈医院院长王显：“这例手术在中医系统还是首例，在全国的中医系统还是第一次做这样的手术，我们本土的专家独立完成的手术，这样对提升我们医院服务周边、服务西北地区的病人我们又上了一个新的台阶，我们的服务半径就会进一步扩大。”

编辑： 韩睿