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石泉杨柳秦巴风情园开园 实景歌舞《丝路之源十美石泉》唯美震撼

时间：2018-09-22 09:58:13  来源：西部网-陕西新闻网  

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石泉杨柳秦巴风情园开园 实景歌舞《丝路之源十美石泉》唯美震撼

9月21日，中秋国庆小长假来临之际，石泉县杨柳秦巴风情园正式开园，夜幕降临，实景歌舞《丝路之源十美石泉》震撼上演，为中秋国庆小长假来石泉的游客准备了旅游文化大餐。

西部网讯（记者 魏永贤 毛明博）9月21日，中秋国庆小长假来临之际，石泉县杨柳秦巴风情园正式开园，夜幕降临，实景歌舞《丝路之源十美石泉》震撼上演，为中秋国庆小长假来石泉的游客准备了旅游文化大餐。

编辑： 韩睿

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