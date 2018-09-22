石泉两大景区正式开园 为游客增添休闲好去处

开园式上的旗袍美女
开园式上的表演人员
西部网安康讯(记者 毛明博 魏永贤)9月21日上午，石泉县杨柳秦巴风情园和中坝作坊小镇正式开园，这为中秋、国庆假期到石泉休闲的省内外游客又增添新的文化旅游休闲好去处。安康市委常委、石泉县委书记李启全，安康市旅发委主任曹辉、安康市文广局局长杨海波等领导参加开园仪式。
杨柳秦巴风情园位于石泉县城关镇杨柳社区，是石泉文化旅游融合发展试验示范区，中国鬼谷子文化小镇核心区，也是石泉旅游重要节点和游客集散地。该项目于2016年开工建设，总占地面积260余亩，总投资5亿元。由公共文化服务区、文化商业旅游区、园林观光休闲区三大功能区组成，现已全面启动4A景区创建。公共文化服务区已建成游客接待中心、蚕桑文化博物馆、文化演艺广场等配套服务设施。文化旅游商业区以鬼谷庄为载体，通过招商引资建造成融明清与巴蜀特色风格于一体的仿古建筑群，集中展示鬼谷子文化的神秘和深邃，是集餐饮、休闲、研学等为一体的文旅融合发展综合体，已吸引近百家商户入驻。园林观光休闲区建有富硒茶文化体验园、荷塘垂钓园、观光塔等人文景观，主要集中展示陕南山水园林、民宿民居、农事体验等特色文化。
中坝作坊小镇位于石泉县后柳镇中坝村，在后柳古镇和AAAA景区中坝大峡谷之间。2016年，后柳镇立足全域旅游规划，结合特色小镇和美丽乡村建设，科学规划了中坝作坊小镇，该项目总投资3亿元，规划面积约500亩。通过积极引进当地能人陈国盛回乡创业，将中坝村移民搬迁72户农户的一楼闲置房，通过租赁和房产入股的方式建成了七十二作坊，充实了石泉南区旅游环线和旅游产业链。目前，该项目带动周边8个村600余户发展订单农业，本村及周边各村600余人就业，70余户村民在作坊小镇开店创业，实现了群众稳步增收致富。中坝作坊小镇以国家AAAA景区标准定位，按照“中坝建作坊、周边建园区、产品供作坊、作坊连市场”的思路，着力构建传统民俗体验、农耕文化展示和休闲娱乐互动三大版块，努力打造展示独具陕南农耕文化的最美特色小镇。
编辑： 钟莹
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