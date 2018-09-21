第五届丝绸之路国际艺术节圆满落幕

陕西省委常委、省委宣传部部长庄长兴向陕西省文化厅颁发了第五届丝绸之路国际艺术节特别组织奖
省文化厅党组书记、厅长任宗哲致辞
江苏省文化厅、陕西师范大学国际汉学院、陕西省美术博物馆等32家单位获得了艺术节优秀组织奖。
西部网讯（记者 刘璞华 苏静萌）9月21日晚，伴随着舞剧《英雄玛纳斯》的精彩上演，由文化和旅游部、陕西省人民政府共同主办、陕西省文化厅承办的第五届丝绸之路国际艺术节在古都西安落下帷幕。
丝绸之路国际艺术节是贯彻落实习近平总书记提出的“一带一路”倡议的重要举措，是经党中央、国务院批准的有关“一带一路”的国家级文化艺术盛会。丝绸之路国际艺术节始终坚持“丝路艺术的盛会，民心相连的桥梁，人民群众的节日”的办节宗旨。本届艺术节文艺演出、美术展览、文化论坛、惠民巡演四大板块交相辉映，青年汉学家研修计划、国际现代艺术周、儿童戏剧周、数字互动娱乐文化周及丝路长安大学生艺术节五项专题活动丰富多彩，广大人民群众尽享艺术的盛会，充分体现了艺术节的人民性。
在“一带一路”倡议下，来自俄罗斯、美国、意大利、匈牙利、法国、印度、泰国、巴基斯坦、韩国等118个国家和地区，江苏、浙江、湖北、宁夏、青海、新疆、西藏等国内30个省（区、市）的近2000位（国内1600余人，国际近300人）艺术家，相聚古丝绸之路起点，借助丝绸之路国际艺术节的平台，走上舞台，走下基层，走进社区，走入群众，携手用艺术的语言谱写共同发展的丝路画卷。
为贯彻落实习近平总书记关于东西部扶贫协作的重要指示精神，深化苏陕文化交流合作，本届艺术节特别设有“江苏文化周”版块。来自江苏省的音乐会《华乐苏韵》、杂技剧场《小桥流水人家》以及闭幕演出舞剧《英雄·玛纳斯》3部优秀舞台艺术作品集中亮相艺术节舞台，向陕西群众展示了历史悠久、南北荟萃的江苏文化，彰显了苏陕协作的文化特色，密切了两省文化交流合作关系，夯实了两省文化交流合作根基，也为两省经济社会发展贡献了文化力量。
闭幕式上，陕西省委常委、省委宣传部部长庄长兴向陕西省文化厅颁发了第五届丝绸之路国际艺术节特别组织奖；江苏省文化厅、陕西师范大学国际汉学院、陕西省美术博物馆等32家单位获得了艺术节优秀组织奖。
编辑： 钟莹
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