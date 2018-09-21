中国乡村投资发展大会 全国“村长”汇聚共话乡村振兴

9月21日，第十八届全国“村长”论坛中国乡村投资发展大会召开，全国“村长”汇聚共话乡村振兴。
全国人大常委会原副委员长、中国关工委主任、全国大学生“村官”论坛组委会名誉主任顾秀莲出席会议，为2018年全国大学生“村官”十佳“村民贴心人”颁奖。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 9月21日，第十八届全国“村长”论坛中国乡村投资发展大会召开。大会围绕乡村振兴战略给村庄带来哪些投资发展机会、企业如何服务于乡村振兴战略等议题展开。
会上，“村官”、企业家和专家代表们畅所欲言、共话“乡村振兴”。大家围绕村庄产业如何发展和企业如何服务于乡村振兴等问题展开热烈讨论。大会分享了村庄产业发展的方式和路径，大家了解了村社合作这一村庄利益、命运共同体的合作形式和先进做法。就"村官"们感兴趣的话题，诸如“农产品的种类众多，如何使农产品卖个好价格，产生价值，成为真正产业振兴的基础？”等问题，相关专家以茶叶等特色农产品作为突破口，介绍了如何使农产品价值增值，形成产业。整场大会气氛热烈，与会嘉宾表示受益匪浅。
在上午同期举行的大学生“村官”交流会上，来自宝鸡市的150名大学生“村官”和全国其他地区的60名“村官”汇聚一堂，以“弘扬改革精神，助推乡村振兴”为主题，探讨交流各地农村改革发展的实践与经验，进一步推动乡镇振兴战略的实施。全国人大常委会原副委员长、中国关工委主任、全国大学生“村官”论坛组委会名誉主任顾秀莲出席会议，为2018年全国大学生“村官”十佳“村民贴心人”颁奖并讲话。
会议上，陕西省商洛市商南县富水镇沐河村党支部书记周衍江，黑龙江省五常市卫国乡卫国村党支部副书记焦洋洋等“村官”代表，结合自身工作实际，向与会者分享了工作经验。会议还表彰了2018年全国大学生“村官”十佳“村民贴心人”。
全国人大常委会原副委员长、中国关工委主任、全国大学生“村官”论坛组委会名誉主任顾秀莲在讲话中说，这些年，我们要为中国农村发生的巨变喝彩，在改革开放40周年之际举办此次论坛，是各地农村基层干部的大事，也是全国大学生“村官”的大事。选聘优秀大学生到农村任职，是党中央一项重要决策，是一项重要的人才培训工程，农村有了优秀“村官”，乡村振兴就一定能落实，能实现，希望有更多的优秀大学生，能够扎根农村大展才华，大显身手。
编辑： 王瑜
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