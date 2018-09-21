村主任利用职务之便套取补助金6万多 被移送相关部门处理

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 今年以来，太白县纪委监委把查处涉农扶贫领域腐败问题作为推进全面从严治党向基层延伸的关键，严肃查处了一批扶贫领域作风和腐败问题。近日，宝鸡市太白县纪委监委将该县黄柏塬镇黄柏塬村原村委会主任陈富强严重违纪违法问题在全县范围内进行专案通报。

据了解，2015年，陈富强利用职务之便以他人名义套取农村危房改造和农民进城进镇补助资金共计64600元，用于缴纳个人购房款项，2018年8月，县纪委给予陈富强开除党籍处分，并将其涉嫌犯罪问题移送有关国家机关依法处理。另外，对陈富强案负有重要领导责任的黄柏塬村党支部书记郑启进行了立案审查，对黄柏塬镇政府相关人员予以问责。

通报指出，太白全县广大党员干部，尤其是农村基层党员干部要以陈富强严重违纪违法案为鉴，汲取深刻教训，引以为戒，做到知敬畏、存戒惧、守底线。各级党组织要采取有力措施，严格履行主体责任，不折不扣落实中央、省市县委脱贫攻坚决策部署要求，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，持续发力，抓早抓小。相关职能部门要认真履行监管职责，健全制度，强化督查，着力从源头上堵塞漏洞。各级纪检监察组织要坚持问题导向，找准职责定位，重点查处基层党员干部吃拿卡要、盘剥克扣、优亲厚友和形式主义、官僚主义等腐败和作风问题，为打赢脱贫攻坚战提供坚强的纪律保证。

编辑： 王瑜