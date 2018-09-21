村主任利用职务之便套取补助金6万多 被移送相关部门处理
时间：2018-09-21 20:23:08
来源：西部网-陕西新闻网
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村主任利用职务之便套取补助金6万多 被移送相关部门处理
今年以来，太白县纪委监委把查处涉农扶贫领域腐败问题作为推进全面从严治党向基层延伸的关键，严肃查处了一批扶贫领域作风和腐败问题。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 今年以来，太白县纪委监委把查处涉农扶贫领域腐败问题作为推进全面从严治党向基层延伸的关键，严肃查处了一批扶贫领域作风和腐败问题。近日，宝鸡市太白县纪委监委将该县黄柏塬镇黄柏塬村原村委会主任陈富强严重违纪违法问题在全县范围内进行专案通报。
据了解，2015年，陈富强利用职务之便以他人名义套取农村危房改造和农民进城进镇补助资金共计64600元，用于缴纳个人购房款项，2018年8月，县纪委给予陈富强开除党籍处分，并将其涉嫌犯罪问题移送有关国家机关依法处理。另外，对陈富强案负有重要领导责任的黄柏塬村党支部书记郑启进行了立案审查，对黄柏塬镇政府相关人员予以问责。
通报指出，太白全县广大党员干部，尤其是农村基层党员干部要以陈富强严重违纪违法案为鉴，汲取深刻教训，引以为戒，做到知敬畏、存戒惧、守底线。各级党组织要采取有力措施，严格履行主体责任，不折不扣落实中央、省市县委脱贫攻坚决策部署要求，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，持续发力，抓早抓小。相关职能部门要认真履行监管职责，健全制度，强化督查，着力从源头上堵塞漏洞。各级纪检监察组织要坚持问题导向，找准职责定位，重点查处基层党员干部吃拿卡要、盘剥克扣、优亲厚友和形式主义、官僚主义等腐败和作风问题，为打赢脱贫攻坚战提供坚强的纪律保证。
编辑：
王瑜
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体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
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体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
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文化柳青深入人民、扎根基层的形象被演绎得感人至深，同时《创业史》中梁生宝、梁三老汉等许多人物的原型，都在剧中得到了丰满的呈现。09-12
文化秦始皇兵马俑、黄帝陵……这些丰厚的文化历史资源，如何在新时代焕发光彩，创造出符合时代需求的文化产品，陕西正在频出新意。09-12
文化本次论坛以“新时代、新作为、新跨越”为主题，旨在促进“一带一路”沿线国家和地区在影视领域进行更多专业合作。09-12
文化一声声奔腾豪迈的安塞腰鼓，一步步潇洒跃动的陕北秧歌……舞剧《兰花花》中除了那质朴自然的舞步，旋律同样也引人入胜。09-10
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文化9月7日，该剧将作为开幕演出，亮相第五届丝绸之路国际艺术节，目前全团上下正在为开幕演出做最后的准备。09-06
文化如今的大西安，呈现出年轻活跃、活力四射的面貌。在本地人眼中，西安在变化，历史文化气息依旧，城市蓬勃发展。09-05
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三农铜川市2018年扶贫产品交易会落下帷幕。作为我省首个扶贫产品交易会，此次交易会成功签约221个项目、引资67.65亿元。09-20
三农来自陕西各贫困县的272名务工人员聚集在西安火车站，乘坐西安开往喀什的K169次“丝路扶贫列车”前往新疆摘棉“淘金”。09-20
三农2017年，陕西苹果浓缩汁生产量34.1万吨，出口量31.63万吨，货值20.68亿元,均居全国第一。09-20
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三农9月19日10时，安康市镇坪县“首届中国农民丰收节暨群众性精神文明建设助脱贫活动”在东风村举行，庆祝全县人民物质、精神文明双丰收。09-20
三农农村有丰富的宝藏，以往由于缺少品牌或品牌影响力小、宣传渠道不畅等因素，很多优质农产品难以触达城市消费者。09-19
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三农安康汉滨首届农民丰收节在五里镇白马石村举行。活动通过劳动成果展示、采摘体验、摄影采风等形式，充分展示汉滨农耕文化及风土人情。09-20
三农围绕扶贫、扶志、扶智、扶德主题，探索开展“六大行动”，培育“六型农民”，有力加快了全县脱贫攻坚步伐。09-19
三农抓紧开展以对标任务标准、对表时间节点和补齐攻坚短板、补强工作弱项为主要内容的“两对两补”工作，确保圆满完成年度任务。09-17
三农省水利厅与西藏自治区阿里地区行署在阿里联合举办为期两周的农村安全饮水检测技术培训班，提供技术人才援助。09-17
旅游9月21日上午，海航长安天羽飞行训练中心作为海航集团在陕建设的重点临空产业项目在西咸新区空港新城正式举行奠基仪式。09-21
旅游9月21日，合阳县庆祝首届农民丰收节暨第三届红提葡萄节开幕式在合阳县体育馆举行。09-21
旅游由内蒙古巴丹吉林旅游开发有限公司主办、西安爬爬品牌文化传播有限公司承办的听·见 巴丹吉林 PAPA·沙漠国际音乐节于西安浐灞艾美酒店隆重举办新闻发布会。09-21
旅游上海２０日发布《上海市工业旅游创新发展三年行动方案》，旨在稳步推进城市工业旅游发展，让中外游客在旅途中感知“工匠精神”。09-21
旅游从中国铁路武汉局集团有限公司获悉，今年“中秋”小长假铁路运输从9月21日起至9月24日结束，共计4天09-21
旅游海南省物价局日前下发通知，决定自10月1日起，降低6家5A级景区和3家重点4A级景区共9家景区门票价格，降幅最高为30%。09-21
旅游从8月初开始，70岁高龄的设计师王绥枝和她的团队就已经开始考虑广场花篮的设计思路。09-21
旅游2015年12月18日，故宫博物院“养心殿研究性保护项目启动仪式”在故宫博物院举行，至今已经过去了两年零八个月。09-21
旅游北京市12358价格监管平台发布节前消费提醒：今年中秋节假期高速公路不免费，国庆节假期高速将全部免费。09-21
旅游2018年9月19日—20日，由亚太经济合作组织（APEC）、中国商务部主办的第七届APEC电子商务工商联盟论坛将在西安举办。09-21
旅游“秋染中国·赏西安”西咸新区沣东新城金秋旅游欢乐季综合型都市微旅游目的地，给周边乡村农民庆祝首个“中国农民丰收节”提供了绝佳场所。09-21
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美食最近皮肤好像有点黄？眼角皱纹又加深了？小编就来介绍几个抗衰老的美食菜单，让你至少年轻10岁。09-21
美食8.熬制约4小时；萝卜入锅，加入熬好的牛骨汤，煮至萝卜熟软，调入适量盐；吃时加入少许香菜，口感更佳。3.高压锅。09-21
美食红枣中所含的糖类、脂肪、蛋白质是保护肝脏的营养剂，能促进肝脏合成蛋白，增加血清白蛋白含量，调整白蛋白与球蛋白比例。09-21
美食西兰花一直被认为是“防癌明星”，不仅品味好，做法多样，保健功效那是相当的多。09-21
美食招待亲友，中国人的餐桌上总是少不了一条鱼，而市场上鱼的种类又是多种多样，用哪种烹调方法更合适呢？09-21
美食不知道有多少人，晚上常常熬夜，或者大吃大喝，我们都知道这样很伤身体，那么到底伤害在哪里呢?09-21
美食橄榄油含有的单不饱和脂肪酸能降低lda胆固醇的氧化，食用橄榄油能够有效地减少胆囊炎和胆结石的发生，因此多吃食用橄榄油利于健康。09-20
美食咳嗽最怕就是引发肺炎！如果你是因为肺热引发的咳嗽，不妨可以试试茄蒂煮水！真没想到，一个小小的茄子蒂竟然这么有效！09-20
美食地瓜也叫红薯，红薯具有消除活性氧的作用，活性氧是诱发癌症的原因之一，故红薯抑制癌细胞增殖的作用十分明显。 09-20
美食2.改善抑郁症：香蕉中的色氨酸可在人体内转化为血清素，血清素有助于放松身体，改善情绪，缓解抑郁。3.防治便秘。09-20
美食随着天气转凉，红薯成为了秋季最“炙手可热”的食物。做法：将发酵好的红薯面团洒上少许油，做成饼状，面饼刷上糖水。09-19
美食在煎锅中加入少许色拉油，用中高温将豆腐每面煎2~3分钟，至豆腐呈金黄色，加盐和胡椒调味 以卷薄饼的手法将米纸。09-19
健康千万不能吃过咸以及油腻的食物，不然会导致胃肠道对钙吸收量减少，适当的晒太阳，能够补充充足的钙剂，防止了骨质疏松的发生。09-21
健康如果鼻息肉患者在诊断之后治疗无法得到立刻治愈，可以每日数次用盐水冲洗其鼻腔和鼻窦，可感到症状缓解。09-21
健康糖尿病神经病变的致残率和致死率都是相当高的。所以糖尿病人应该多了解关于糖尿病神经病变的常识，这样才能够很好的防治神经病变。09-21
健康心脏是我们人身体最重要的器官，如果心脏出现增，身体的各个功能都会跟着出现问题，而当心脏疾病严重的时候会造成心脏衰竭，严重危害到生命。09-21
健康宝宝消化不良，这将会关系到孩子的营养摄入，会对孩子成长发育造成影响，所以消化不良虽然是小毛病，但也要引起高度重视，谨慎对待。09-20
健康食用发霉食物并非节省，而是对身体的不负责，对肝脏和肾脏伤害更大，毕竟进入身体的食物需要进入肝脏进行分解，一旦食用，肝脏就会跟着受难。09-20
健康直肠癌大便出血症状往往和痔疮易混淆，患者常不在意，到医院诊断时，病情已经发展到了中晚期，严重影响了疾病的治疗和预后生存时间。09-20
健康除了白发、皱纹和老花眼，哪些状况提醒你开始变老了?又有哪些疾病常被误认是变老的正常现象？09-20
健康心脏是我们人体最重要的一个器官，也是一个很容易受到伤害的器官。如果心脏受到伤害，就会身体各个器官都跟着受牵连。09-19
健康可以用自来水简单冲洗，不要超过15秒。冲洗后最好放回原位，赶紧就医，如果孩子太小不配合，泡在盐水、牛奶里带到口腔科就诊。09-19
健康长期服用益生菌药物，会使肠道逐步降低自身繁殖正常菌群的能力，久而久之便会产生“益生菌依赖症”。09-19
健康一些肠道细菌可以分解碳水化合物向身体提供能量，阻碍减肥的进度，这就是解释了为什么一些人减肥比常人更加艰难。09-19
教育9月19日14：00，西安欧亚学院人居环境学院与博思格巴特勒“详图工程师”项目推介会成功举办。09-21
教育当下，做一个放飞自我的“吃货”，已成为不少年轻人向往的生活状态。1992年出生的重庆妹子张榆密正是如此，而且她还把“吃”变成自己的事业，做得风生水起。09-21
教育近日，不少人的微信朋友圈都被台风“山竹”刷屏，东南大学一位大学教授也因为特殊的举动，在台风天过后成为“网红”。09-21
教育今年23岁的南京某高职学生黄丽（化名）刚毕业，就遭遇了“惨痛教训”——在公司参加半年的培训后，不仅没有获得这家公司之前承诺的高薪工作，反而让她背上了两万元的培训贷款。09-21
教育湖南邵阳市新邵县第二中学高一新生张某宇在被罚“蛙跳”过程中倒地，送医院后抢救无效死亡。09-21
教育20公里负重徒步行军，实弹射击……昨天，来自北京近40所高校的300余名特训营队员早晨4点半从延庆区营地宿舍出发。09-21
教育“恋爱课”的定义本来就不该如此狭隘。“恋爱课”应该是关于青年婚恋问题的跨学科教育，不能将它简单化为恋爱技巧的传授。09-21
教育当时的何义稳或许无法想见，短短5年后的今天，梁家川小学的7名老师有6名是90后，他们年纪最大的出生于1990年，最小的出生于1994年。09-20
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教育编写程序搭建机器人，需要一个团队来一起完成，以前独来独往的方虎学会了团队合作，后来他做了团队队长。09-20
教育本次活动通过朗诵与演讲的形式，引领青少年深入了解语言文化发展，提高中小学生文化修养和道德修养，在全国范围内的切磋学习中传递语言正能量。09-19
教育无论国内还是海外，绝大多数高校都有其独一无二的校训，鲜明地表达出办学理念和治学特点。09-19
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
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数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车车展前夕，一些汽车制造商已经陆续呈现出将在车展上展出的部分产品，宝马于19日率先公布了其巴黎车展全部车型阵容。09-21
汽车动能自进化，纵享全擎超能选择——秦Pro覆盖燃油、双模、纯电三种不同动力系统，适应用户多元化需求，高效强劲动力带来超强动感体验。09-21
汽车e-tron纯电动SUV将拉开奥迪电动化的序幕，，紧接着奥迪将于2019年推出特斯拉Model X的竞争车型，这两款车型均采用大众汽车集团MLB Evo平台的全新版本。09-20
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汽车“这些数字意味着我们有望实现今年14万辆的电动汽车交付目标”，负责BMW品牌销售和营销的宝马董事会成员诺达（Pieter Nota）表示。09-20
汽车其中，R500的工况续航416公里，等速续航520公里；R550的工况续航460公里，等速续航570 公里。09-20
汽车以“奥迪迎来电动时代”为主题的奥迪全球品牌峰会在美国旧金山开幕，并在峰会上正式发布奥迪纯电动SUV e-tron，美国地区售价为7.48-8.67万美元。09-19
汽车全新模块化充电站还包括可以将交流电改为直流电的PowerBox，辅以两组电力电子设备后可为两个充点电提供电力。09-19
汽车梅赛德斯-奔驰中国研发中心负责人安尔翰(Hans Georg Engel)说：“自动代客泊车技术是朝着自动驾驶发展的一座里程碑。09-19
汽车同样来自上汽大众，桑塔纳在7月遭遇腰斩后，8月销量有所回升，共销售新车1.6万辆，环比增长106.3%。09-19
汽车打造全新一代宋科技与技术、创新与潮代、希望与活力的群体标签，更加贴近年轻化主流人群生活，诠释出比亚迪向新而行的品牌形象。09-18
汽车大众汽车一位高管表示，该公司已与可能合作的伙伴就一项全行业联盟计划展开谈判。09-18