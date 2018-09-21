第十八届全国“村长”论坛闭幕 会旗移交江苏永联村

第十八届全国“村长”论坛闭幕 会旗移交江苏张家港市永联村。

少数民族村官代表向东岭村赠送具有民族特色的纪念品。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 9月21日，历时三天的第十八届全国“村长”论坛在宝鸡东岭皇冠假日酒店落下帷幕。

下午4时，中央农村工作领导小组办公室原主任段应碧宣布论坛闭幕。在闭幕会上，宝鸡市副市长高建华在讲话中强调，今年是改革开放四十周年，也是实施乡村振兴战略的开局之年，宝鸡市成功举办全国“村长”论坛，研讨新形势下“三农”发展，具有重要的现实意义和深远的历史意义，必将对宝鸡乃至陕西、全国农业农村发展产生积极的影响。站在新的历史起点，宝鸡将以此次“村长”论坛为契机，充分吸收论坛成果，学习借鉴各地创新发展的好经验、好做法，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以深化农村综合改革、加速城乡融合为重点，聚焦短板，精准发力，推动全市“三农”工作迈上新台阶，打造现代农业农村发展新高地。

中国村社发展促进会会长、华西村党委书记吴协恩在总结中说，许多代表农村改革的知名村庄汇集在这里谈改革、谈创新、谈富民，不仅结下了深厚的友谊，而且促进了思想的解放；本届论坛既是对“中国特色社会主义进入新时代”的一种有力彰显，也是对“乡村振兴”的一次有效实践。他说，村促会举办全国“村长”论坛，就是为了总结各地村庄的发展经验，推动农村全面建成小康社会。只要大家一如既往地坚持下去，中国农业一定会强，中国农民一定会富，中国农村一定会更美。

江苏省张家港市副市长徐平观介绍了第十九届全国“村长”论坛举办地永联村村情村况，宝鸡市副市长高建华、张家港市副市长徐平观、宝鸡市金台区区长宁怀彬、东岭村党委第一书记李黑记、永联村党委书记吴惠芳一起登台进行了会旗交接仪式。

会上，东岭村党委第一书记李黑记向中央农村工作领导小组办公室原主任、中国农村博物馆馆长段应碧赠送村长论坛会旗，并接受来自“红石榴”帮扶行动资助的全国55个少数民族的村官代表，向东岭村赠送具有民族特色的纪念品，向承办地东岭村送上美好的祝福。

编辑： 王瑜