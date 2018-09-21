海淘购物如何保障正品？ 京东全球购赴韩进行溯源检查

京东全球购溯源检查团对COSMAX R&I中心进行了检查。

西部网讯（记者 沈晓芳）海淘购物怎么保障正品？商品品质优劣如何鉴别？电商平台为何能提供低价商品？近日，京东全球购溯源检查团对韩国人参品牌正官庄和化妆品品牌RE:CIPE进行了原产地溯源，保证商品的优质源头。

9月17日，韩国化妆品品牌RE:CIPE与京东全球购进行战略签约。此外，京东全球购溯源检查团对韩国负责生产RE:CIPE产品的COSMAX R&I中心进行了检查。品牌方展示了其产品原材料、专柜陈列产品、品牌文化墙、品牌研发中心（实验室）等。

据了解，RE:CIPE对于其产品品质把控非常严苛，在原料、半成品、副资材、包装、完成品等多个方面进行多次抽查检验，判定是否符合标准，所有相关品检都依据CGMP规定进行。

京东全球购溯源检查团检查了正官庄挖参、生产过程。

9月18日，京东全球购溯源检查团又前往高丽参百年老字号正官庄原产地进行溯源检查，对正官庄人参从选定土壤、种植、耕种技术指导、收购管理、生产管理等流程进行查看。

记者在现场了解到，栽培高丽正官庄红参，首先需要精选纯净土壤，经2年的土地养护，再经过6年的人参种植期，培育期需要8年。收获人参后，生产过程中采用10道工艺、290项检测，最终成为6年根的高丽红参。

为了全流程、全方位、无死角的保障海淘用户的权益，从今年4月份开始，负责京东跨境电商业务的京东全球购开始推行“溯源检查制度”。溯源检查制度是京东全球购对售中环节商品品质管控的升级举措。京东溯源检查官会对全球购商品的原料种养殖、生产销售、运输仓储现场实施随机、突击检查。此外，今年7月，京东全球购制定了35项“安心购”举措，其中有13条是关于质量管控的举措，22条是关于售后环节的举措。

赴韩京东溯源检查官介绍，“安心购”最重要的是维护消费者的利益，但这35项举措也是对品牌更严苛的约束。“像我们这次去检查生产的过程，检查原料，确保了产品的源头品质。另外，在产品入仓库时，我们也有严格的入仓检验，对产品进行抽查把控。”

品牌方代表则认为，京东严格的品质把控，对品牌也有极大的帮助，“可以让品牌免于假货的困扰，利于进一步开拓中国市场。”

京东全球购的“原产地直采”模式从源头上杜绝假货，直接与数百家国际一线品牌、行业巨头达成直采协议，没有中间商，外海商品直接进仓库，保证低价。

编辑： 沈晓芳