盒马西安开售阳澄湖大闸蟹 从开捕到餐桌仅需一上午

西安盒马鲜生推出的熟蟹。

西部网讯（记者 刘望）正所谓“一蟹上桌百味淡”，每年九十月份，友圈频频亮相的莫过于阳澄湖大闸蟹，湖就那么大，蟹却都在卖，不少人对真正来源难免心中存疑。随着线下新零售代表盒马鲜生进驻西安，古城市民在吃的放心上有了更多选择，电商巨头的介入让有源可溯变为平常。

今天（9月21日）上午，远在苏州的阳澄湖大闸蟹正式开捕，到了中午包括西安在内的全国14个城市近2000万的盒区房住户，就能在盒马鲜生APP下单“抢鲜”开吃放心的阳澄湖大闸蟹了。

大闸蟹西安热卖 顾客坐在商场坐等吃蟹

中午时分，西安今年最早的一批阳澄湖大闸蟹到达了盒马鲜生高新大都荟店，商场的工作人员介绍，他们还没把货码齐，线下已经卖出去十多单，六七十只。刚上线十多秒就已经有人网上下单了。而在盒马鲜生太白路的门店，一桌“美食达人”也早早聚集在店里，等待大闸蟹进店。

除了大家常吃的清蒸蟹，在盒马鲜生，大厨还准备了其他口味，比如熟醉蟹、干锅香辣蟹、鸡油花雕蒸蟹等等。此外，今年盒马鲜生还推出了一款“大闸蟹神鲜桶”，也是盒马第一次推出组合式海鲜套餐，除了主角大闸蟹，还有虾、青口贝、鲍鱼、花生、玉米等小食。

刚刚捕捞上来的大闸蟹。

次日清晨买到前一日傍晚的蟹 大数据掌握销售量

从今天起，每天傍晚6点，阳澄湖的采蟹工开始捕捞，并通过空运发往北京、成都、西安等地。盒马西安区域的生鲜采销负责人王刚说，早上7点多，西安的消费者就已经可以在手机上下单买蟹了。“每天捕捞每天发货，消费者每天都可以买到前一天傍晚捕捞的大闸蟹，充分保障了品质和新鲜度。”王刚对记者说。

“基地每天采收，当天就能发到最远北京、西安的门店。”王刚介绍说，每天每家门店通过大数据来掌握商品的销售量，并预估门店第二天的订货量，这样就能在有效的把控损耗的同时，真正能让消费者买到优质、正宗、新鲜的阳澄湖大闸蟹。

盒马APP上提前开售的蟹券销售中，大规格螃蟹的预订占比居高。

4两公蟹+3两母蟹共149.8元 大规格螃蟹的预订占比较高

在大闸蟹的筛选上，盒马鲜生要求十只脚全部齐全，无残肢、断肢。基地发货要求除绳、吐水净重不得低于该规格的最低重量，从而保障到达顾客手中的阳澄湖大闸蟹必须能达到相应规格以上，肉质的饱满度达到最好。

记者从阳澄湖基地了解到，今年大闸蟹产量微增，价格相较去年持平，但是公蟹4两以上、母蟹3两以上的高规格螃蟹较多。当前盒马鲜生一对4两公蟹和3两母蟹价格为149.8元，目前已经售空。在盒马APP上提前开售的蟹券销售中，大规格螃蟹的预订占比也比较高。

编辑： 刘望