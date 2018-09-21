陕西省104个工地获评2018年度第二批省级文明工地

西部网讯（记者 李卓然 通讯员 吴桐）近日，记者从陕西省住建厅获悉，陕西省2018年度第二批省级文明工地评选结果已于近日揭晓，由陕西建工第一建设集团有限公司负责施工的泾渭国际城居住区等104个工地获此殊荣。

据了解，为深入开展全省文明工地创建活动，强化施工项目管理，推动工程质量出精品，发挥文明工地的样板示范和引领作用，提高陕西省建筑工程质量安全水平，经验评审查，陕西省住建厅决定授予泾渭国际城居住区等104个工地为2018年度第二批省级文明工地称号，并对创建文明工地的建筑施工企业颁发荣誉证书。

其中，西安市获选工地最多，共有51个工地入选。在关中地区其它市区中，咸阳市工有15个工地入选，宝鸡市入选3个，渭南市8个，杨陵示范区4个，西咸新区5个；在陕南地区，汉中市、安康市各入选7个，商洛市1个；陕北地区，延安市入选1个，榆林市入选2个。

陕西省住建厅要求，获得省级文明工地的单位要再接再厉，积极创新，进一步提高文明工地创建水平；其他单位要以参建企业为榜样，积极参与创建活动，强化管理，努力拼搏，推动工程质量出精品，施工安全上水平，确保创建一批标准化、规范化、科学化、工程质量优、科技含量高、环保节能突出、管理成效显著、安全文明氛围浓厚的省级文明工地，不断提升陕西省工程质量安全水平。

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