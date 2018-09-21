四川面包车里装满报废蓄电池。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 史凯强） 昨天（9月20日）晚上，汉中市环保局执法人员在一辆四川牌照的面包车里发现大量报废蓄电池，货主和车主拿不出运输和处理危险废弃物的手续，当场相互推诿责任，一名年轻女子甚至当场阻挠执法。

昨晚九点左右，汉中市环保局接到群众举报，一辆四川牌照的面包车在汉中转运废旧蓄电池。执法人员赶到现场时，废旧电池已经装车完毕。执法人员表示，报废蓄电池属于危险废弃物，必须交给有资质的单位转运处理，运输行驶路程都是划定的，随便转运明显是违法的。

这些报废电池来自路边这家电动车门店，到底要运到哪里去呢？电动车店主说是面包车老板上门收，他不清楚；面包车主则称，他是帮电动车店主运货，运到哪里他也不知道！

到底谁在说谎？环保执法人员准备暂扣货物和车辆，电动车店老板娘不愿意了，公然阻挠执法。这些报废蓄电池里含有重金属铅，还有废酸液，有很强的污染性，面包车连夜转运危险废弃物，危险性极大。

随后，在环保执法人员和公安民警的努力下，面包车和报废蓄电池被暂扣。据清点，一共发现有300块报废蓄电池，共计2.02吨。按照我国《固体废物污染防治法》， 面包车不但没有任何转运手续，也没有任何防渗漏措施，存在重大安全隐患；同时，电动车店主拒不说出这些报废电池运送目的地。目前，这起安监已经由环保和公安部门共同办理。