秦岭保护宣传扎实到位 鄠邑部分违建项目自行拆除

双威奥林匹克度假村项目主动自行拆除违法建设。

西部网讯（记者 刘望 通讯员 田磊 田森）秦岭北麓违建整治工作开展至今（9月21日），实际累计拆除违建380宗658处，拆除违建总面积276545.33㎡（其中别墅类29宗291栋308套，面积97066.1㎡），部分区域已经完成复绿工作。

双威奥林匹克度假村项目位于鄠邑区草堂镇，建设位于适度开发区，土地证证载面积304.77亩，林权证证载面积293.9亩，横跨秦岭适度开发区和限制开发区。2010年8月，双威奥林匹克度假村项目在未获得批准的情况下开始违法建设，建成了实际总占地595.678亩的别墅。

在秦岭违建整顿项目专班的动员下，9月4日，该项目单位对5栋别墅进行自拆，9月14日完成自拆，拆违总面积3763.6㎡。经多次沟通协调，9月20日开始，项目方又自行拆除地面其它建筑物及设施，完成违建拆除550㎡。趁天气好转，近日项目方正加速推进垃圾清运和覆土工作，不日将完成垃圾清运和覆土工作，并开始复绿。

双威奥林匹克度假村项目鄠邑区整治专班成员靳林林说：“如果不是这两天的雨，整个的拆除覆土植绿就全部结束了。今天我们看到的是最后一处临时建筑得拆除，今天临时建筑一拆，整个项目的违建就全部拆除完成。

编辑： 刘望