西安航天基地为新办企业免费刻章 实现企业开办零成本

来，章子刻好了。

西部网讯（记者 刘望 通讯员 薛钰颖）“免费刻公章，立等可取！”听起来像是野广告，但实际上，这是西安航天基地为优化营商环境，为开发区内新入驻企业提供的免费服务，仅这一项，就为新开办企业节省了840元，实现企业开办零成本。

记者从西安航天基地了解到，为进一步深化行政效能革命，优化营商环境，近日，航天基地工商分局和政务服务中心主动作为，在简化企业开办程序的基础上，为新办企业提供免费刻制公章服务，实现企业开办零成本。

9月20日，西安立信德不良资产处置有限公司王女士来到航天基地政务大厅，在工商窗口办好营业执照后，被告知可免费为企业刻制公章，立等可取。“没想到这么快就拿到营业执照和企业公章了，还为公司省了近千元的刻章费。”拿到营业执照和企业公章后，王女士说。

据了解，即凡在航天基地注册登记的新办企业，均可前往公章刻制窗口免费刻制财务章、合同章等全套企业所需公章，立等可取、方便快捷，且不收取任何费用。据悉，新办企业需办理营业执照、刻制公章、开立银行账户、办理涉税事项四个程序，公章刻制免费后，开办企业将实现零成本。

据统计，今年以来航天基地新开办企业1079户，较去年同期增长78%，此次推出免费为新办企业刻制公章服务，预计可每年减免企业开办成本100余万元，全面实现企业开办零成本，再次压缩企业开办时间，真正实现“最多跑一次”。

编辑： 刘望