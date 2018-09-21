“一带一路”建设五年 陕西国际“朋友圈”越来越大

9月21日，陕西省新闻办联合省发改委举行了首场“陕西‘一带一路’建设五年成就”主题系列发布会。

西部网讯（记者 李卓然）“五年来，陕西以‘三个经济’为引领，积极打造交通商贸物流、国际产能合作、科技教育、国际文化旅游、丝绸之路金融等五大中心，融入‘一带一路’建设，各项工作亮点纷呈，在‘一带一路’倡议全局中的作用更加突出。”

在今天(9月21日)上午举办的首场“陕西‘一带一路’建设五年成就”主题系列发布会上，陕西省发改委副主任苏园林介绍，2013年至2017年，陕西省与“一带一路”沿线国家外贸进出口超过1283亿元，年均增长10%；本外币各项存款余额超过4万亿元，本外币各项贷款余额接近3万亿元，分别较2013年末增长55%和77%。

推动优势产能“走出去” 扩大友好城市“朋友圈”

苏园林说，近些年，依托科技人才和工业门类齐全的优势，陕西省大力推动优势企业和优势产能“走出去”。中俄丝路创新园、陕韩中小企业园、中哈现代农业示范园等一批国际合作产业园竞相发展，陕西能源化工、装备制造、有色冶金、建材水泥、纺织服装、现代农业等领域的优势企业也在积极开展国际产能合作。

据了解，2014年10月，法士特以东盟市场为着力点的泰国公司开工投产，标志着其海外战略已经从产品出口升级到技术和品牌出口，也标志着陕西企业开始加速优势产能“走出去”的步伐； 2016年5月，爱菊集团在哈萨克斯坦投资的中哈爱菊农产品加工园区开工建设，被列入“中哈产能与投资52个合作项目清单”，是清单中我国唯一的粮油加工型农业项目；2017年1月，由陕煤化控股建设的中大石油炼油项目投产运行，该项目是陕西省最大的单体境外投资项目。

“国际产能合作是推进‘一带一路’建设的重要抓手。”陕西省发改委外资处副处长刘阳表示，下一步，陕西省将加大省级部门间业务协同，不断深化“简政放权、放管结合、优化服务”改革，提高企业境外投资管理行政效能和服务水平，加强境外安全管理工作，防范应对境外投资合作风险。

陕西省发改委副主任苏园林介绍，五年来陕西省“一带一路”建设成就。

开通21条国内“航空快线”、59条国际航线 打造“空中丝绸之路”

“依托中国地理几何中心的区位优势，以西安咸阳国际机场为核心，全力打造陕西国际运输走廊和国际航空枢纽，拓宽国际航空网络。”据苏园林介绍，近年来，西安咸阳机场国际航线快速发展，从2011年9条航线、36.7万人次，发展到2017年57条航线、200万人次，截至目前已经开通59条航线，年均增速32.6%，增速位居全国枢纽机场前列，特别是陕西航班准点率和正常率位居全国枢纽机场第一位，对陕西省加快国际航空枢纽建设，提升对外新形象起到了重要作用。

交通运输是经济发展的先行官。陕西省发改委基础产业处处长张礼涛认为，大力发展国际运输航线，是推动陕西省加快形成全面开放新格局的具体举措。“按照‘枢纽联通、洲际覆盖、特色鲜明、量质并举’的思路，以每年新开通10-15条国际航线的速度，加快开通西安至洛杉矶、马德里、卡拉奇、基辅等一批航线。力争到2020年，西安咸阳机场国际航线总数达到100条左右。”

国际货运班列“长安号”让世界“好货”看得见、摸得着、买得到

自2013年11月28日开通以来，“长安号”国际货运班列已然成为陕西向西开放的重要平台，为践行国家“一带一路”倡议奠定了坚实的基础。

“5年来，我们积极支持‘长安号’国际货运班列加大货源组织力度、组建市场化平台公司、开拓新线路新市场，进一步激活了市场资源，为‘长安号’的快速发展夯实基础，促进了班列数量飞速增长。”苏园林说。

目前，国际货运班列“长安号”已累计开行超过1200列，开通了10条向西通道，目的地从中亚地区延伸到欧洲腹地，贸易货物品种从单一变得丰富多元，基本实现了中亚与欧洲地区主要货源地全覆盖，出口货物贸易国别从17个增加到30个。截止今年8月末，已开行789列，先后超越成都、郑州和重庆等地，仅半年多时间便连创下“开行量、货运量、重载率、单月开行量”四个第一。

“‘长安号’拉近了老百姓与世界的距离，越来越多的中亚、欧洲优质产品搭载国际货运班列‘长安号’走进大家的日常生活，让世界各类‘好货’看得见、摸得着、买得到。”陕西省发改委经贸处副处长张茹亚表示，下一步，陕西省还将探索打通西安至拉脱维亚里加、西安经喀什至瓜达尔港物流通道，进一步扩大国际货运班列“长安号”辐射范围，构建四通八达的班列运输网络。

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