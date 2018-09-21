庆祝首届“中国农民丰收节”汉中主会场文化活动启动

西部网讯（新闻中心 通讯员 司京昆 记者 刘伟锋） “畅游万亩桔海，欢庆五谷丰登。”9月21日，庆祝首届“中国农民丰收节”汉中主会场暨2018陕西·汉中（城固）柑桔旅游文化月活动启动仪式在城固县桔园景区举行。

启动仪式上，对城固县种养大户、优秀职业农民、致富能手等农民代表进行了表彰。体现城固本土文化的民俗表演，吸引了大家的目光；一首《桔乡乐》将桔乡人民喜迎丰收、赞美富饶的激情表现的淋漓尽致；一曲《张骞故里桔乡美》是对“后皇嘉树，橘徕服兮”的赞叹，也是“碧玉枝柯柑橘林，开花结子未成金”的喜悦；情景说唱《张骞故里谱华章》体现了城固人民正在奋力谱写一曲自强不息、奋发进取的壮丽篇章；大型歌伴舞《朋友请到城固来》唱出了桔乡人民笑迎八方来客的情怀……多彩的文艺节目让在场的人们感受到了神奇桔乡独特的魅力。

精彩活动不断上演，“‘庆丰收’休闲农业摄影展”将天汉儿女喜迎丰收的情感表现的淋漓尽致；汉中巧娘精美绝伦的作品尽显汉中人民勤劳、朴实的高尚品德；科举文化展演活动则给游客呈现了状元衣锦还乡，感恩家乡父老，游魁星园的情景。

同时，分会场上的活动也异彩纷呈，让参会者体会到了丰收的喜悦。来自不同地方的游客、群众在原公镇争先采摘猕猴桃的场景让采摘者尝到了一场特殊的丰收宴；桔园镇陈家湾村的荷塘内，朵朵莲子竞相成熟，让参加采摘的参赛者流连忘返；身穿桔娃娃吉祥物的县内外体育运动爱好者穿梭在桔园景区，体现了干部群众良好的精神面貌……

一项项具有浓厚地方特色的主题宣传活动，向现场来宾及游客展示了城固地方魅力。来自桔园镇16个村的村支书还将自家栽种的柑桔送给前来参加活动的群众、游客，与大家共同品尝到了丰收的果实。

柑桔旅游文化月活动是城固县的传统节日，近年来，城固县围绕“做大规模、做优品质、做强产业”的思路，大力推行“品种调优、起垄栽培、密园改稀、开沟排湿、土壤改良、平衡施肥、绿色防控、覆膜增糖”技术，加强“城固柑桔”地理标志证明商标使用和市场开拓，柑桔种植规模不断扩大，截止目前，该县柑桔总面积达到22.6万亩、产量25万吨、产值逾6亿元，年出口5万多吨。

本次柑桔旅游文化月活动开幕恰逢“中国农民丰收节”，两大活动叠加，将有效展现城固县农村改革发展的巨大成就和桔乡人民的伟大创造。同时，柑桔旅游文化月也是汉中秋季的一次重大文化旅游节会活动，对提升城固对外影响力、唱响筑实“张骞故里、神奇桔乡”旅游品牌，推动全域旅游创建具有十分重要的意义。

据了解，庆祝首届“中国农民丰收节”汉中主会场暨2018陕西·汉中（城固）柑桔旅游文化月活动是由汉中市人民政府主办，汉中市旅游发展委员会、汉中市农业局、汉中市体育局、中共城固县委、城固县人民政府承办。整个活动到10月底结束。

期间，陆续举办“2018世界旅游小姐走进城固”“名家画城固”“魅力桔乡随手拍网络摄影大赛”“颂桔书法赛诗”“高校‘桔娃’动漫创意大赛”“国际学生感知中国桔乡文化及才艺展示活动”“寻找最美桔乡萌宝”“谜语有奖竞猜”“吃桔比赛”“果品采摘活动”“果王评选大赛”“桔园访仙”“农民趣味运动会”“垂钓精英邀请赛”等18项丰富多彩的主题活动，让游客玩得尽兴、满意而归。

编辑： 韩睿