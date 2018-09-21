工作人员正在检查出租车司机的证件信息。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 王兵兵）中秋、国庆假期前夕，为进一步净化营运市场环境，保障乘客合法权益，西安市出租汽车管理处昨晚（9月20日）联合西安交警、曲江新区客运秩序整治办公室，在西安街头突击检查出租车违规营运情况。

检查人员：“你好，出租汽车管理处例行检查，麻烦出示一下你的资格证和道路运输证……”

昨晚7点半，在西安市雁南一路，西安市出租汽车管理处的稽查人员拦停一辆问题出租车。

记者：“这辆车是有什么问题？”

检查人员：“经过我们调查，这个司机没有我们行业的出租汽车从业资格证，按照出租汽车管理条例五十四条第三款，我们会对这个驾驶员处以300到1000元的罚款，同时督促这个司机尽快办理从业资格证。”

检查现场。

西安市出租汽车管理处的工作人员介绍，中秋和国庆假期前夕，西安市内客流量增多，出租车司机议价、拼座、拒载等违规行为也随之增多。为保证市民和游客的合法权益，他们将在节假期内，在西安市内的客运场站、旅游景点、地铁口等人流量较大的地方展开突击检查。

西安市出租汽车管理处的工作人员正在检查车辆信息。

西安市出租汽车管理处稽查队队长李明：“主要检查的是出租车议价、拼座、拒载还有其他的各类违规，我们都会进行相应的处罚。市民如果在乘车过程中发现司机存在一些违规现象，可以拨打12345进行投诉，同时也可以用手机微信扫描出租车副驾驶前面的监督卡，有一个投诉的二维码，可以进行在线投诉。”

在当晚的检查中，共排查出租车50多辆，其中有六辆存在违规现象，无证运营1辆，拼座1辆，司机未安规定穿着工服和摆放监督卡4辆。