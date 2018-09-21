西安一家属院无证托管班扰民 已要求限期整改

网友发帖反映新城区韩森路道沿上汽车乱停乱放现象严重。

西部网讯 新城区韩森路道沿上乱停车、靖边靖景家园小区停水停电5天、交大一附院家属院托管班扰民……9月20日，西安市城市管理局、雁塔区网络发言人、靖边县住房和城乡建设局等10个相关党政部门回复了10条西部网网友留言。

新城区韩森路人行道上乱停车

已劝离违停130辆

2018年9月7日，网友“城市猎人”反映称，新城区韩森路道沿上汽车乱停乱放现象严重，已经变成停车场了，市民已经无路可走，新城区城管几乎不去过问和治理，望上级领导能够督促治理，谢谢！

西安市城市管理局回复：韩森路处于居民住宅密集区，人流量、车流量大，加之周边相关配套停车设施建设不完善，车辆违章停放情况较为严重，市民投诉也多。新城区城管局执法人员对韩森路（北侧部分）道沿上机动车乱停放行为一直以来进行常态化，安排专人定岗定时治理。仅9月1日至10日新城区城管局累计统计，对韩森路违停车辆劝离130辆，贴条94张，拖移占道僵尸车2辆。

靖边县靖景家园停水停电5天

已恢复供水供电

2018年9月6日，网友“李伟”反映称，靖边县靖景家园小区业主入住五年，小区未通过验收，开发商跑路，物业无人管理。目前靖景家园停水停电5天了，无人问津，181户群众生活困难，请政府能够关注帮忙解决。

靖边县住房和城乡建设局回复：靖边县靖景家园小区停水停电的原因是部分业主不缴纳物业费，导致物业无法向供电部门按时缴纳电费，引发供电部门对小区停止供电，后经张家畔街道办、金桥社区和住建局调解，按每户业主预交50元物业费，先解决停电问题，再解决小区业主不按时缴纳物业费的矛盾纠纷。在多部门的共同努力之下，小区已于9月9日恢复供水电。目前，金桥社区正在努力化解小区内的矛盾，并按照法定程序筹备成立该小区的业主委员会。

交大一附院家属院托管班扰民

已要求限期整改

2018年9月7日，网友“王先生”反映称，交通大学第一附属医院家属院无证照托管班扰民，托管班在家属院老楼里，工作人员无卫生证，无执照，那么多学生挤到一间几十平米的小房子里，存在安全隐患。希望相关部门能够核实处理。

雁塔区网络发言人回复：小寨路街道办会同小寨路药监所工作人员前往了解情况，经了解此托管班在医学院家属院10号楼6楼，主要为交大一附小1—5年级小学生提供午餐和午休，孩子的放学、上学由专门的工作人员进行接送。经与托管班举办者沟通，对现存问题进行限期整改，对孩子加大看管，教育孩子上下楼不大声喧哗、不影响左邻右舍群众的正常生活，并在今后的工作中，同社区一起做好教育管控工作。

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9月20日有回复：陕西省教育厅等单位答复10条留言

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编辑： 辛超