西部网讯（记者 刘璞华）9月20日，大型原创秦腔现代戏《项链》亮相第五届丝绸之路国际艺术节。这台灵感来自莫泊桑短篇小说《项链》的秦腔现代戏，从酝酿到出台历经两年多时间，是近年秦腔戏曲舞台上的又一创新佳作。在继承发扬传统的基础上，展现了秦腔现代戏创作的新成果。

秦腔《项链》由陕西省戏曲研究院创排，一级编剧徐新华撰写剧本，著名导演韩剑英执导，戏曲研究院院长李梅领衔主演。故事讲述了韩雪莹与丈夫王亚先这对普通夫妻原本生活的波澜不惊，孰料大学时曾追求韩雪莹遭拒的富二代同学发来请柬，特邀韩雪莹参加他的婚宴。被激起自尊的王亚先不甘被人轻看，与韩雪莹同窗好友傅丽丽一道，极力劝说韩雪莹风光赴宴，傅丽丽还大方地借给了项链。万万没想到，赴宴归来的韩雪莹丢了项链，又得知那项链本是富豪黄柏钧送给傅丽丽的定情之物，价值数十万。小夫妻俩霎时陷入万丈深渊。

该剧紧紧围绕韩雪莹借项链、丢项链、还项链这一事件，真实地反映了当代中国普通白领、底层民众、上层富豪等各类人的生存状态和精神追求，且引发了人物内心深处对“诚信做人”产生的最真挚的拷问。多位秦腔实力派演员纷纷以自己的精彩表演，诠释着各个人物的内心世界，引领着现场观众去感受“诚信做人”的道德力量。演出结束，被真情打动的观众长时间向全体演员致以最热烈的掌声。

自2018年元旦首演后，《项链》便不断收获来自专家和众多戏迷的好评。用秦腔现代戏唱活了一个关于“诚信”的故事，特别是表现人物内心矛盾的大段唱腔，感人至深，每演到动情处总令人不禁动容，让观众对“贫富易固守，富贵莫兴狂，勤俭立身本，诚信处事方”的立身准则感同身受，在接受艺术熏陶的同时，完成了一次心灵的净化、思想的启迪。