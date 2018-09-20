陕西举办“中国统计开放日” 为经济发展“体检”

以“走进四经普”为主题的陕西第九届中国统计开放日活动在咸阳市隆重举行。
陕西省统计局局长张晓光、咸阳市市委书记岳亮等有关领导出席并启动活动。
西部网讯（记者 李卓然） 今天（9月20日），以“走进四经普”为主题的陕西第九届中国统计开放日活动在咸阳市隆重举行。活动全方位聚焦第四次全国经济普查，通过影视、图片资料宣传、现场讲解、文艺演出、有奖竞猜等多种互动形式，让市民们全面了解经济“体检”的重要意义。
陕西省统计局局长张晓光在致辞中指出，统计开放日活动现已成为广大群众了解统计、走进统计、感受统计、使用统计的重要平台。
“第四次经济普查，既是对改革开放40年经济社会发展成果的数据记录和历史见证，也是对新时代开启全面建设社会主义现代化国家新征程的‘家底盘点’和‘全面体检’，对于决胜陕西全面建成小康社会，推动高质量追赶超越具有重要而深远的意义。”张晓光要求，各级普查机构和统计部门要牢固树立决战意识和攻坚意识，确保普查工作扎实有序、积极稳妥向前推进。
陕西省统计局总统计师张烨从政府决策层面阐述了经济普查的意义。“借助这次机会，我们希望查清陕西省第二、三产业的企业规模、效益，以及新产业、新业态、新商务模式，从而能够更系统地、更深入地去把握陕西经济发展规律，为政府科学决策提供依据。”
“国家通过经济普查，才能做出相应的科学决策，我们企业也才能根据国家的政策指引，推动自身发展。”作为基层企业代表，中铁一局集团新运工程有限公司企业管理部副部长、高级统计师余琳表示，随着经济普查工作的全面展开，将全力配合经济普查工作，做好日常数据资料的搜集和整理，随时关注经济普查动态，如实反映企业整体情况。
活动当天，20余家省内外主流媒体记者还先后走进中铁一局集团新运工程有限公司、开元商城咸阳有限公司、渭城区电子信息产业园等多家企业，现场体验经济普查工作流程，了解第四次全国经济普查的新特点和新变化。
据了解，本次经济普查对象为在陕西省境内从事第二、三产业的全部法人单位、产业活动单位、个体经营户。普查的主要内容包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营和服务活动、能源消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况等。普查的标准时点为2018年12月31日。
普查员深入基层企业开展摸底清查工作。
在第九届中国统计开放日活动现场，志愿者为现场市民发放宣传资料。
省市媒体在活动当天走进部分企业了解经济普查工作基本流程。
编辑： 秦怡
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