弘扬改革精神助推乡村振兴 全国“村长”论坛宝鸡开幕

第十八届全国“村长”论坛暨首届中国农民丰收节宝鸡庆祝活动在宝鸡东岭村开幕。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）9月20日，第十八届全国“村长”论坛暨首届中国农民丰收节宝鸡庆祝活动在宝鸡市金台区陈仓镇东岭村开幕。全国千余名“村官”以“弘扬改革精神，助推乡村振兴”为主题，探讨交流各地农村改革发展的实践与经验，进一步推动乡村振兴战略的实施。

全国政协原副主席白立忱出席开幕式并宣布第十八届全国“村长”论坛暨首届中国农民丰收节宝鸡庆祝活动开幕。中央农村工作领导小组办公室原主任段应碧，省委常委、组织部长张广智，副省长、宝鸡市委书记徐启方，省政协副主席王二虎，省政协原副主席刘新文，市长惠进才出席开幕式。

省委常委、组织部长张广智在讲话中说，这次大会是全省人民翘首期盼的大事、好事。近年来，陕西积极推进农业供给侧改革，推动农业提质增效，农村文明进步，农民增收致富，三农工作进入了高质量发展的新阶段。陕西历史悠久辉煌，三秦人民热情好客，希望大家到陕西和宝鸡多走一走，了解陕西，支持陕西。

宝鸡市市长惠进才在致辞中说，宝鸡以农业产业结构调整助推乡村振兴，培育了奶山羊、猕猴桃等一批知名的特色品牌，打造了东岭村等一批全国领先的发展农村集体经济示范村。宝鸡将以此次大会为契机，与各位嘉宾共谋发展，推动“三农”工作迈上新台阶。

开幕式上，同步启动了“红石榴”千村对接与融合发展活动，以及首届中国农民丰收节——1+6+N千村万寨庆丰收东岭活动周。白立忱向东岭村（集团）党委第一书记、东岭集团董事长李黑记颁发了“中国农村改革终身贡献奖”。

开幕式结束后，省委常委、组织部长张广智与50余名大学生“村官”、少数民族“村官”、名村“村官”进行了座谈。座谈会由副省长、宝鸡市委书记徐启方主持。

来自北京、陕西、贵州、江苏、黑龙江、湖南等地的“村官”结合本地实际和亲身经历，从农村党建、产业发展、人才引进、招商引资等多方面进行了发言。

省委常委、组织部长张广智说，与会“村官”都是各地村干部中的先进典型，在带富一方百姓、推动乡村振兴方面做出了突出贡献。大家的发言很接地气，也很有借鉴价值，希望陕西的同志多向全国各地的优秀“村官”学习，让这些好的经验做法在陕西大地上开花结果。

副省长、宝鸡市委书记徐启方向与会代表介绍了宝鸡悠久的历史以及现代工业、农业等发展成就。近年来，宝鸡市高度重视“三农”发展，他希望大家到宝鸡走一走，留下宝贵的经验，并欢迎全国明星村、先进村、少数民族村与宝鸡进一步加强合作，共同发展。

1+6+N千村万寨庆丰收东岭活动周。

东岭村（集团）党委第一书记、东岭集团董事长李黑记颁发了“中国农村改革终身贡献奖”。

来自全国各地的”村官“汇聚一堂，交流经验。

编辑： 秦怡