榆林一男子暴力破坏选举 被判处一年六个月有期徒刑

西部网榆林讯（记者 李明 通讯员 尤雄） 今天（9月20日），榆阳区人民法院公开宣判了被告人郭某破坏选举罪一案，一审判处被告人郭某有期徒刑1年6个月。

经法院审理查明，今年6月3日，被告人郭某在榆阳区大河塔镇沙社科村举行镇人大代表补选、村民委员会换届选举、村委监督委员会换届选举时，将放置的选举箱破坏，并持桌板将村部办公室玻璃砸碎，撕烂选举票箱，致使选举工作被迫中止，选票作废。

据被告人郭某供述，其系榆阳区安崖镇沙社科村村民，2018年6月3日其作为该村村民参加村上召开选举村主任大会。因其怀疑政府工作人员对村上选举不公平、不透明，便非常恼火，冲进选举现场掐住政府工作人员的脖子欲进行殴打，被其他人劝阻后将其手松开。后郭某便将选举箱推到，并撕烂扔到地上，又用桌子上的木板将村部的窗子砸坏，致使选举被迫中止。

另查明，被告人郭某曾于2015年因犯容留他人吸毒罪被法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。

法院审理认为，被告人郭某在选举镇人民代表大会代表时，以暴力手段破坏选举设备，致使选举无法正常进行，侵犯了公民的民主权利和国家的选举制度，触犯了刑法相关规定，构成破坏选举罪，依法应予惩处。被告人郭某曾因犯罪被判处刑罚，刑满释放后五年以内再犯属累犯，依法应当从重处罚。为了保护公民的民主权利和国家的选举制度，打击刑事犯罪，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，作出上述判决。

编辑： 秦怡