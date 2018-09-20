榆阳区为累计企业“减负”20亿 将进一步提审批效率降企业成本

9月20日上午，榆阳区举办优化提升营商环境新闻发布会。
西部网榆林讯（记者 李明） 今天（9月20日）上午，榆阳区举办优化提升营商环境新闻发布会，记者从发布会现场了解到，年以来，榆阳区优化提升营商环境工作，不断深化“放管服”改革，着力提升政务服务水平，累计为企业减免各项费用20亿元。
在当天的新闻发布会上，榆阳区相关部门负责人对该区优化提升营商环境工作总体情况以及简化企业开办和注销程序、简化施工许可证办理程序、方便企业获得水电气暖、降低企业获得信贷难度和成本、提升企业跨境贸易和投资便利化、优化企业纳税服务、降低企业运行成本等方面工作作了具体介绍。
据介绍，今年以来，榆阳区优化提升营商环境工作，不断深化“放管服”改革，着力提升政务服务水平。减环节、优流程、压时限、提效能，企业开办时间由8.6个工作日压缩到3.81个工作日，已简易登记个体工商户4214户。优化了施工许可证办理流程，取消建筑节能备案等4个“搭车”事项，施工许可证办理由199个工作日缩短到97个工作日。
企业用水报装手续、现场勘查、工程安装等工作时限缩短到4个工作日；取消了低压用户受电工程设计审查和中间检查环节，获得电力时间缩短到10.4个工作日；企业用气办理流程由原来26项精简到15项，报装时间缩短到10.8个工作日；取消和停征了6项行政事业性收费和涉煤企业煤炭价调基金、计量费等收费，中省市收费清单之外的保证金、保障金、抵押金一律不再收取。累计为企业减免各项费用20亿元；全面落实181项“最多跑一次”清单事项，113项高频业务实现了全程网上办，在全市率先投运24小时自助办税服务厅，目前发票代开、认证、申领等业务全部实现自助办理；提升了企业跨境贸易和投资便利化，将外贸企业备案上报时限和外贸发展专项资金申报时限分别优化缩减为1个工作日和3个工作日。
据了解，今年上半年，榆阳区在全省县域营商环境监测评价中排名第12位。
榆阳区表示将按照九大行动方案，重点推进营商环境政策宣传、行政审批效率提升、降低企业运行成本、营商环境问题整改、督查考核工作等，进一步优化提升营商环境。
编辑： 王瑜
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