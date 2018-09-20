榆林公安机场分局抓获一名网逃 涉嫌非法吸收公众存款3.3亿

西部网榆林讯（记者 李明 通讯员 高鹏飞） 9月19日，榆林市公安局机场分局抓获一名网上在逃人员，犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款3.33亿元。

9月19日，榆林市公安局机场分局民警通过工作线索获知，嫌疑人吕某极有可能在榆林城区出现。获悉线索后，机场分局立即展开抓捕工作，通过近十小时排查，于当日19时将正在用餐的吕某抓获。

经查，犯罪嫌疑人吕某，男，45岁，云南曲靖人。吕某伙同他人打着为中老年人提供疗养、住宿、餐饮、康体服务的幌子，向社会不特定人员非法吸收公共存款高达3.33亿元，涉及人数七千余人，因涉嫌非法吸收公众存款罪被上网追逃。

目前，犯罪嫌疑人吕某已被依法刑事拘留，相关移交手续正在进一步办理中。

编辑： 王瑜