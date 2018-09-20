榆林公安机场分局抓获一名网逃 涉嫌非法吸收公众存款3.3亿
时间：2018-09-20 20:00:10
来源：西部网-陕西新闻网
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榆林公安机场分局抓获一名网逃 涉嫌非法吸收公众存款3.3亿
9月19日，榆林市公安局机场分局抓获一名网上在逃人员，犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款3.33亿元。
西部网榆林讯（记者 李明 通讯员 高鹏飞） 9月19日，榆林市公安局机场分局抓获一名网上在逃人员，犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款3.33亿元。
9月19日，榆林市公安局机场分局民警通过工作线索获知，嫌疑人吕某极有可能在榆林城区出现。获悉线索后，机场分局立即展开抓捕工作，通过近十小时排查，于当日19时将正在用餐的吕某抓获。
经查，犯罪嫌疑人吕某，男，45岁，云南曲靖人。吕某伙同他人打着为中老年人提供疗养、住宿、餐饮、康体服务的幌子，向社会不特定人员非法吸收公共存款高达3.33亿元，涉及人数七千余人，因涉嫌非法吸收公众存款罪被上网追逃。
目前，犯罪嫌疑人吕某已被依法刑事拘留，相关移交手续正在进一步办理中。
编辑：
王瑜
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数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
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房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
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房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
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房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
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