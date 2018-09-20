水果摊老板竟是杀人逃犯 男子杀人潜逃17年宝鸡终落网

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 9月17日，宝鸡市渭滨公安分局情指战督联勤中心通过视频技术发现，在宝鸡汉中路铁路桥洞一个卖水果男子的影像和渭南合阳县故意杀人案在逃17年的薛某高度相似。

接到线索后，宝鸡市渭滨公安分局迅速安排情指战督联勤中心与金陵派出所联合侦查，先后在汉中路、新建路、新福路、宝平路、人民街等地深入摸排。9月18日17时许，金陵派出所通过不间断摸排，在金台区北环路一废品收购站将该男子抓获。

审查中，该男子自称自己叫王某，其他事宜拒不交代。经严密审查，9月19日17时许，该男子如实交代其真实姓名为薛某，并对2001年在合阳县杀死两人的犯罪行为供认不讳。

目前，嫌疑人薛某已被刑事拘留，移交工作正在进行中。

编辑： 王瑜