第七届中国•陕西（眉县）猕猴桃产业发展大会开幕。

猕猴桃采摘。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 9月20日，第七届中国•陕西（眉县）猕猴桃产业发展大会暨宝鸡市庆祝首届“中国农民丰收节”活动在国家级(眉县)猕猴桃产业园区会展中心开幕，来自国内外猕猴桃领域的专家、技术人员和客商齐聚“中国猕猴桃之乡”眉县，共商猕猴桃产业发展大计，共创猕猴桃产业发展新未来。

第七届中国•陕西（眉县）猕猴桃产业发展大会暨宝鸡市庆祝首届“中国农民丰收节”活动以“果丰民富 振兴乡村”为主题，由陕西省农业厅、宝鸡市人民政府、西北农林科技大学、陕西省果业管理局主办，宝鸡市农业局、中共眉县县委、眉县人民政府承办。

大会期间，陆续举办中国猕猴桃出口贸易论坛、中国猕猴桃精深加工论坛、猕猴桃互联网大会、天猫全球收获季——眉县猕猴桃线上活动、眉县庆祝首届“中国农民丰收节”暨猕猴桃采摘活动、现场参观、科技大集、展示展览、贸易洽谈、“庆丰收”文艺演出等活动。

近年来，眉县立足资源优势，聚力做优主导产业，不断推进猕猴桃产业规模化、标准化、品牌化、国际化进程，围绕“做优品质、做响品牌、做强产业”，努力打造中国猕猴桃标志性品牌。

经过多年选育，“徐香”成为眉县猕猴桃主打品种，眉县也成为全国猕猴桃单品面积最大的县区。“眉县猕猴桃，酸甜刚刚好”就是国内外对以“徐香”为代表的眉县猕猴桃的最好赞誉。眉县政府大力实施“县校合作”，持续推进猕猴桃产业技术示范与科技入户工程，全面推广“优选品种、配方施肥、果园生草、果实套袋、生态示范”等十大标准化生产关键技术。陕西省猕猴桃研究所、宝鸡市猕猴桃繁育中心等科研推广机构也纷纷落户眉县。先进的生产技术、精细化的作务管理确保了眉县猕猴桃的优质、丰产，以眉县猕猴桃生产技术标准为原型的《猕猴桃标准综合体》成为陕西省的地方标准。

为确保猕猴桃质量，眉县按照绿色食品和出口标准，建立了果品质量标准、质量安全检验检测等管理体系，制定了眉县农业化学投入品生产经营企业准入备案、禁用和限制使用农药化学投入品名录、禁止生摘早采等一系列科学有效的监管制度，给猕猴桃贴上可追溯质量安全的二维码，从源头上确保了消费者能吃到营养、安全、放心的猕猴桃。

目前，眉县全县猕猴桃种植面积30.2万亩，种植农户突破6万户，农民户均栽植猕猴桃4.5亩，人均1.16亩，产业要素高度聚集，形成了“一县一业”格局。2018年全县猕猴桃总产量46.5万吨，预计产值达到30亿元。经国家权威部门评估认证，眉县猕猴桃品牌价值达到98.28亿元。眉县猕猴桃正在成为“眉县招牌、陕西名片、国家品牌”。

随着近年来猕猴桃产业的快速发展，眉县立足县域实际，着眼产业长远发展，把猕猴桃精深加工作为产业发展的核心战略和延伸产业链的重要抓手。截止目前，全县百贤酒业、千裕酒业、合德堂、陕西杞动能量食品有限公司等猕猴桃深加工企业年加工猕猴桃4万多吨，产业涵盖猕猴桃果酒、果汁、果脯、果浆、面膜等领域，产品传销俄罗斯、泰国、印度等多个国家和地区，猕猴桃精深加工产业正在加速发展。

编辑： 王瑜