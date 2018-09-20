流失海外的克孜尔石窟壁画以这种形式回家了。

西部网讯（记者 苏静萌）9月20日，“海外克孜尔石窟壁画及洞窟复原影像展”在西北大学博物馆开幕，展览以图片形式展示流失海外的克孜尔石窟壁画复原成果。

克孜尔石窟坐落于新疆拜城县，是中国现存位置最西、开凿年代最早的大型石窟寺。石窟群始凿于公元3世纪后期，于8世纪后期逐渐被废弃，现存洞窟339个，壁画近4000平方米，以及少量的彩绘泥塑遗迹，是龟兹石窟的典型代表，并于2014年被列入“世界遗产”名录。

在19世纪末至20世纪初，西方掀起了西域探险热潮，俄国、英国、法国、德国、日本等国的探险队先后到克孜尔石窟进行考察探险活动。这些探险队或多或少都从这里带走了壁画、彩塑等珍贵文物。其中，德国探险队在克孜尔石窟揭取的壁画最多，近500平方米。

经过长达20年的努力，新疆龟兹研究院现已收集到海外8个国家20余家博物馆和美术馆收藏的465幅克孜尔石窟壁画的高清图片。这次展览从中选出了125幅经过数字技术处理后的仿真复原作品，来诠释流失海外的克孜尔石窟壁画与克孜尔石窟母体间的关系，完整展示克孜尔石窟艺术的高度成就。

同时还现场复原了克孜尔石窟第14窟和第38窟，同时利用数字技术（VR、投影方式）对克孜尔石窟第118窟、第110窟、第67窟和第117窟进行影像复原，让观众身临其境的穿越历史，在互动体验中接受始终扎根于中华文明沃土之中的古丝绸之路龟兹传统艺术教育。

据了解，本次展从即日起至10月20日免费向公众开放。