歌剧《卡门》将在大雁塔北广场举行户外公演

西部网讯 9月22日19:30，2018西安交响乐团户外公演将正式启动，《卡门》将以歌剧选段形式亮相大雁塔北广场。作为当今全球上座率第一的歌剧，《卡门》自1875年首演后，历经100多年未被超越，其中经典曲目《卡门序曲》可以说是家喻户晓。此次户外公演将为西安市民和游客的中秋佳节增添一抹浓厚的文化艺术气息。
据悉，2018西安交响乐团户外公演由中国铁建地产主办，活动主题为“与大师一起唱响十万分贝”。除了大家熟悉的《卡门》，还将有《节日序曲》、《祖先们》、《匈牙利舞曲NO.5》等众多经典曲目亮相当晚的公演现场。
《卡门》塑造了一个相貌美丽而性格倔强的吉卜赛姑娘——烟厂女工卡门。她使军人班长唐·豪塞堕入情网，并舍弃了他在农村时的情人——温柔而善良的米卡爱拉。后来唐·豪塞因为放走了与女工们打架的卡门而被捕入狱，出狱后又加入了卡门所在的走私贩的行列。然而后来卡门又爱上了斗牛士埃斯卡米里奥，在人们为埃斯卡米里奥斗牛胜利而欢呼时，卡门却死在了唐·豪塞的匕首下。
100多年来《卡门》声名全球，许多人却不知道，它的创作者乔治·比才仅仅在首演三个月后，就因为广受差评抑郁而终，年仅37岁。许多荣誉都成为他去世后“墓碑前的鲜花与掌声”，因此乔治·比才也被誉为“音乐界的梵高”。《卡门》被乔治·比才同时期的音乐家圣·桑、柴可夫斯基寓言为“十年之后，将成为世界上最受欢迎的一部歌剧”。果然，随着时间的推移，《卡门》的艺术价值逐渐得到人们的认可，此后变得长盛不衰。这部歌剧以合唱见长，剧中各种体裁和风格的合唱共有十多部。
编辑： 秦怡
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