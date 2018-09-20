今天（9月20日）上午，汉中和安康两地公安机关将近期收缴的非法枪支和管制刀具等在汉中勉县集中销毁。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 史凯强） 根据公安部统一部署，今天（9月20日）上午，汉中和安康两地公安机关将近期收缴的非法枪支和管制刀具等在汉中勉县集中销毁。

“在这些枪支中，有不法分子仿造的制式手枪，还有陕南山区常见的土猎枪等。”汉中市公安局治安支队副支队长王宝文说。

在近期的缉枪治爆专项行动中，网络贩卖高压气枪和配件的案件屡见不鲜，这类案件隐蔽性较强，有人买整枪，也有人买配件组装。

除了网络销售外，还有人自己加工制作，甚至有一些不法分子在网络社交工具里交流经验。警方表示，少数枪支爱好者对高压气枪危害性和违法性认识不足，认为这是一种运动器械，打鸟打动物算不上违法，但事实上，气枪也属于国家命令禁止的非法枪支。

为了保证销毁行动安全进行，汉中警方和勉县警方抽调技术人员对所有枪支进行处理，检查枪膛内有无弹药，并把气枪高压气瓶放空并摘除。在销毁现场正前方堆土，所有被销毁枪支的枪口一律向着土堆方向，防止发生流弹和气瓶爆炸伤人事故。

上午十点半，销毁现场燃起大火，1251把非法枪支被焚烧，同时还有1164把管制刀具和15把枪弩，现场焚烧完毕后，残留的金属零件将送到钢厂回炉。