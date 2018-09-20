长安区启动13个别墅类项目拆除工作 彻底清理“私搭乱建”

秦岭山水别墅项目拆除现场。

西部网讯（记者 凌旎） 9月20日上午，丝丝秋雨中，长安区东大街道高山流水别墅区里破碎机的声音此起彼伏，拆除违建工作正在进行。

自9月10日启动违建拆除以来，高山流水开发商违法建设的项目综合楼、职工宿舍、加气站等已经全部完成自拆，自拆面积10261.74平方米，目前正在清运垃圾。197户涉及违建的业主也全部开始自拆，自拆面积2858.55平方米。

该项目工作专班成员林森说：“高山流水别墅项目为中央专项政治工作组交办的11个违建项目之一，要求拆除违建2.34万平方米，腾退超证载面积60亩土地。截至目前已立即拆除1.35万平方米，部分违建拆除点已开始覆盖黄土，实施植绿。”

编辑： 王瑜