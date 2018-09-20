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陕西9个高速路服务区增建17座充电站 预计年底建成投用

时间：2018-09-20 15:48:54  来源：西部网-陕西新闻网  

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陕西9个高速路服务区增建17座充电站 预计年底建成投用

目前正在洋县、汉中、勉县、澄城、韩城、秦岭、宁陕、宁强（昆明方向）、临潼等服务区增建17座充电站，预计到今年底将全部建成投入使用。

连霍高速华山服务区电动汽车充电站。资料图

西部网讯（记者 刘望 通讯员 王丽静）记者从陕西省高速集团了解到，为满足新能源电动汽车出行需要，省高速集团服务分公司进一步加快充电站建设，目前正在洋县、汉中、勉县、澄城、韩城、秦岭、宁陕、宁强（昆明方向）、临潼等服务区增建17座充电站，预计到今年底将全部建成投入使用。

陕西省高速集团从2016年开始在服务区修建充电站，目前运行的有连霍高速华山、渭南西、武功、眉县、宝鸡西5对服务区10座充电站，充电费用由电费+服务费构成，平均电价每度不超过1元，平均服务费每度不超过0.5元。

下一步，陕西省高速集团将对包茂高速三原、耀州、玉华宫服务区，连霍高速高桥服务区，十天高速的武侯、汉中北、略阳、汉阴、安康东、白河一共10个服务区增建充电桩，预计到2020年逐步实现省高速集团运营管理路段充电站网络全覆盖。

编辑： 刘望

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