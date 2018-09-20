北斗三号再发两颗卫星 西安技术全面提升系统功能

卫星模拟运行图。
西部网讯（记者 刘望 通讯员 张昊）9月19日晚，北斗三号全球导航系统第13、14颗卫星在西昌卫星发射中心以一箭双星成功发射。位于西安航天产业基地的航天五院西安分院为这两颗卫星提供了导航分系统、天线分系统、星间链路等有效载荷，以及搜救、报文通信等增量载荷。
导航分系统、天线分系统、星间链路等有效载荷可以说是北斗三号卫星为全球提供导航服务的核心系统。除此之外，西安分院的研制人员还为北斗三号第13、14颗卫星装上了多种增量载荷。所谓增量载荷，就是在导航卫星提供基本的导航服务之外，可实现其他附加功能的载荷。北斗三号第13、14颗卫星的增量载荷主要是搜救载荷和全球报文通信载荷，这些增量载荷使得北斗三号全球导航系统拥有了搜救、报文通信等增值服务，升级了整个导航卫星的功能。
北斗三号的搜救载荷正式投入使用后，可向国际搜救组织免费提供全球范围内搜救服务，精确定位受困船只、人员的地理位置，为国际救援贡献中国力量。在此之前，国际上只有美国、俄罗斯、欧洲等国家和地区拥有利用卫星进行搜救的能力。
在北斗二号卫星上，研制人员就为其装上了报文通信载荷，不同的是，北斗三号的报文通信区域从亚太地区扩展到了全球。用户在全球的任意地点都可发送短报文，并能精准的报告其位置。
搜救载荷及全球报文通信载荷将会按照需求和实际情况分配在不同的卫星上，这些新的载荷和功能是随着北斗三号需求不断优化而提出的。航天五院西安分院北斗三号卫星副总设计师张立新说：“北斗二号的卫星构成和功能基本上都是一致的，而北斗三号，从第11、12颗卫星开始，每两颗中轨道卫星的功能和状态都不完全一致，我们一边研制产品，一边不断地更新、升级产品，这样才能使得北斗三号实现全球组网后，成为整体先进、局部领先的全球导航系统。”
据西安分院主管北斗三号卫星研制的副院长杨毅介绍，预计2020年底，北斗三号将实现全球组网，在为全球用户提供导航服务同时，将为用户提供全球短报文通信试用服务，并积极参与国际搜救服务。
编辑： 刘望
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