陕西直升机医疗急救知晓率低 多部门"开绿灯"支持发展

榆林一名爆发性心肌炎的患儿搭乘直升机紧急转院到西安市儿童医院。

西部网讯（记者 刘望）9月6日，榆林一名爆发性心肌炎的患儿搭乘直升机紧急转院到西安市儿童医院，由于时间恰逢世界急救日前夕，该新闻也引起了社会关注，尤其是直升机进行医疗救援运输，更是引起了社会的讨论，记者近日就对陕西的直升机医疗救援现状进行了走访调查。

从榆林到西安 直升机用时为救护车1/4

9月6日中午，西安市儿童医院接到来自榆林的救助电话。一名11岁男孩两天前出现乏力嗜睡的情况，家人以为“感冒”便给孩子吃了点药，然而病情并未好转。5日被送至榆林市儿童医院就诊，初判为暴发性心肌炎。暴发性心肌炎发病率不高，但恶化快，病死率高达80%-90%。

为缩短转运路途中的时间，医院和家属商量决定采用直升机转运。15时33分，直升机准时从榆林二院起飞。17时55分，直升机降落在西安市儿童医院门诊楼前，患儿被送进重症监护室进行救治。从榆林到西安近700多公里路程，在不堵车的情况下，汽车转运路上最少要花6-7小时。直升机用时仅为地面转运的四分之一。

编辑： 刘望