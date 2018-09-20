韩城跑出营商环境"加速度" 各类市场主体增速居全省第二

“韩城市提升营商环境”新闻发布会现场。

西部网讯（记者 朱童戈）今天（9月20日）上午，记者从“韩城市提升营商环境”新闻发布会上了解到，韩城市政府对进驻政务服务大厅的35个部门351项审批事项进行动态调整，公开办理事项、简化办理时限，共删减审批环节30个，累计压缩审批时限600个工作日，办事效率同比提高20%。

“企业登记网上办理系统 ” 1个工作日可完成办理

记者从发布会上了解到，做好“加减法”，打好“组合拳”，是韩城市优化提升营商环境的重要举措。针对企业名称登记工作，韩城市政府全面开放企业名称库查询，实现全省统一的网上登记平台“一站式”申报、查询，并打印核准通知书，达到了即时办结、当场核准的要求。

韩城市政府对企业的登记、注册工作开通了企业登记网上办理系统，实现登记业务网上办理，办理时间由原来的3个工作日压缩至1个工作日，申办材料由25件减少至9件，办理环节由7个减少至4个，全程电子化微信申报可当场办结并颁发营业执照。施工许可证办理的申请材料也由15项减少至8项。

“一人一机双系统单POS”办税模式 提升企业办事效率

韩城市委常委、副市长张新庄在发布会上介绍，韩城市通过加快业务整合，加强窗口管理，跑出了营商环境的“加速度”。针对不动产登记业务的办理，实现了“进一个门、交一套表”办理不动产登记业务。企业办理不动产登记时间由原来的5个工作日减少为2个工作日，6月份已实现“查封登记、异议登记”业务即时办结。

此外，全面实施了“一人一机双系统单POS”办税模式，纳税人排一次队，在一个窗口、一个POS机刷卡可缴两家税。自助终端24小时提供发票代开、发票发售、认证、报税等服务，领用发票、代开专票等业务2分钟即可办结。截止8月底，自助终端累计发放发票342346份。

“云税贷”业务优化融资渠道

韩城市金融管理局与国家税务总局韩城市税务局、建行韩城市支行等单位联合推广“云税贷”业务，截至8月底，共发放贷款58笔，共计1458.34万元。

记者从发布会上了解到，今年以来，韩城市通过深入推进“1+10”行动，新增各类市场主体4557户，同比增长18.11%，增速居全省第2名。民间投资增速为72%，列全省第1名，网上和自助终端办理达到73.8%。在全省12个设区市考核中，得到91.09分，排名第4，全市的营商环境建设工作取得显著成效。

下一步，韩城市将坚持目标导向，始终对标“十大行动”要求、对标企业群众需求，加大力度、创新举措，努力构建公平、公正、可预期的营商环境。

编辑： 韩睿