三北地区森林覆盖率达34.98% "绿版陕西"向北推进400公里

“建设三北绿色长城 促进三秦生态文明”新闻发布会现场。

西部网讯（记者 朱童戈）9月20日，记者从“建设三北绿色长城 促进三秦生态文明”新闻发布会上了解到，三北工程建设从1978年开始，40年以来，建设范围逐步扩大，由最初的49个县（区）扩大到现在的68个县（市、区），面积12.19万平方公里，涵盖了全省约60%的土地面积、70%的水土流失面积和100%的沙化、荒漠化土地，是我省生态环境最脆弱、生态区位最重要的地区，也是建设美丽陕西的重点和难点地区。

实施退耕还林等工程 加大三北地区森林覆盖率

陕西省林业厅副厅长王建阳在发布会上介绍，我省三北工程建设，第一阶段规划造林任务3366万亩，实际完成造林4154万亩，超额完成规划任务的23.7%；第二阶段规划造林任务3093万亩，结合实施退耕还林、天然林保护等其他国家林业重点工程，17年累计完成造林6598万亩（其中三北工程1128万亩）。40年来，三北地区森林覆盖率由1977年的12.9%上升到目前的34.98%，绿色版图向北推进了400公里。

“百万亩人工林基地”项目 打造千里绿色长廊

记者在发布会上了解到，为了减少水土流失，三北工程相继启动了百万亩人工林基地和黄土高原综合治理林业示范建设项目。国家还先后启动了退耕还林、天然林资源保护和京津风沙源治理二期等林业重点生态工程，省委省政府陆续启动了关中大地园林化、渭河堤岸造林绿化、晋陕峡谷造林绿化、三年全面治理荒沙和干杂果经济林基地建设等省级项目，全面加快了工程区水土流失治理进程，着力打造千里绿色长廊。

特色经济林基地建设 助力农民脱贫致富奔小康

三北工程建设开展以来，林业产业不断壮大。40年来，三北工程在建设过程中，积极推进，大力开展花椒、核桃、红枣、沙棘等干杂果特色经济林基地建设，努力为农民脱贫致富奔小康做贡献。据统计，工程区经济林面积由1977年的156.8万亩增加到目前的3060万亩，农民人均林果收入由7.58元增加到750元，经济林已成为广大农户的支柱产业和重要收入来源。

三北工程使1467个村庄通过实施“三化一片林”绿色家园建设，实现了绿化美化，宝鸡、西安和延安荣膺“国家森林城市”称号，6市40个县荣获中省绿化模范市、县（市、区），形成了许多“村在林中、林在村中，城在林中、林在城中”的典范。

编辑： 韩睿