西安一小区业主将3室改5室群租 物业：已要求整改

9月18日、19日，23条网友留言有回复。

西部网讯 金辉C园业主将3室改5室群租、洛南县后庙沟村村民私建猪圈、临潼区实验小学不按规定发放营养餐……9月18日、19日，莲湖区红庙坡街道办事处、洛南县古城镇人民政府、临潼区政府办公室等15个相关党政部门回复了23条西部网网友留言。

金辉C园业主将3室改5室群租

已要求限期整改恢复原貌

2018年9月10日，网友“世外桃源”反映称，我是劳动北路金辉C园小区业主，有业主将3室改成5室，并将阳台改成卫生间，使得楼下业主遭殃，阳台客厅大面积渗水，物业未起到监督作用。恳请相关部门调查核实，帮我们讨回公道。谢谢！

莲湖区红庙坡街道办事处回复：经街办工作人员进行调查，3室改5室群租问题属实。金辉C园小区3-1-1201业主自2018年8月14日反映户内顶部有渗水问题后，C园物业服务中心向楼上1301室下发了整改通知书，并要求限期整改恢复原貌。现1301阳台卫生间在物业要求下已整改。

洛南县后庙沟村村民私建猪圈

违建猪圈已责令当场拆除

2018年8月30日，网友“李先生”反映称，洛南县古城镇后庙沟村李湾组，有村民私自修建猪圈占用路面，影响乡村修路硬化路面，从去年11月份到现在没人管，真心希望有关部门能把这事处理一下！

洛南县古城镇人民政府回复：经调查，古城镇后庙沟村李湾组硬化通组水泥路时，李某某家的猪圈挡住了路面，经镇村干部多次协调，因补偿问题未达成协议，后面居住的8户群众自发组织拆除了李某某家的猪圈，近期李某某又在原地开始修建猪圈。接到群众反映后，经过现场调查核实，该猪圈不在其庄基范围内，属违规建筑，且影响道路通畅。

调查组认为，一切设施建设应严格遵守土地管理法，并按照镇村土地利用和整体规划，在办理有合法手续的前提下修建，不能违规乱建也不能阻碍道路通畅。李某某的猪圈属违建行为，已于2018年9月5日当场责令拆除。

临潼区实验小学不按规定发放营养餐

营养食品已发放到位

2018年9月17日，网友“阳光”反映称，临潼区实验小学不按规定发放学生营养早餐，每天每人只发一样，一年级学生甚至有一个班，按照学生的表现发放，所谓的表现不好就是没坐端，或者写字最后一名就不给发。希望相关部门能够核实调查处理。

临潼区政府办公室回复：9月1日开学之前，我区教育局按照该校上学期末在校生人数为该校配送课间加餐食品。由于该校在开学初的这段时间内，仍陆续有学生到校报到或转入，存在在校生人数不断调整的过程。因此，营养食品在配送无法及时按照发放当天学生人数进行配送，偶尔存在有极个别学生因配送食品不足没有发放的情况，但学校向学生和家长承诺，随后会将之前未发放的食品补齐。截止9月14日，该校已将营养食品发放到所有在校学生手中（包括9月14日之前欠发食品）。

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9月19日有回复：莲湖区政府办等单位答复12条留言

9月18日有回复：陕西省交通厅等单位答复11条留言

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编辑： 辛超