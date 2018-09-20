少数民族“村官”代表齐聚宝鸡 共话乡村振兴

第十八届全国“村长”论坛暨首届中国农民丰收节在宝鸡举行。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 9月19日上午，第十八届全国“村长”论坛暨首届中国农民丰收节庆祝活动在宝鸡市召开，来自全国各地55个少数民族的120名“村官”代表齐聚一堂，围绕“乡村振兴”主题，分享经验，交流取经。

当日的活动中，很多少数民族“村官”身穿民族特色服饰登台发言。来自总书记走过的村庄——湖南省花垣县十八洞村村委会主任龙吉隆，黑龙江省同江市八岔村党支部书记尤明国，以及多位少数民族优秀“村官”代表，分别从民族团结、脱贫攻坚、发展特色产业等方面进行了发言。

“我是来宝鸡‘取经’的。”湖南省花垣县十八洞村村委会主任龙吉隆说，自己所在的村子人均耕地只有0.8亩，这两年正在依托民族风情发展旅游业，他觉得在此次交流活动中，自己得到了很多专业人士指点，也与很多“村官”进行了针对性交流，可谓不虚此行。

“乡村振兴关键在产业振兴，通过这次交流活动，我又有了很多产业发展新思路。”云南省临沧市临翔区南美乡南华村党支部书记罗明说，他们村前两年招商引资来了3个茶叶加工厂，但很明显产业链还不够完善，通过这次交流取经，自己看到了短板和差距，今后会在很多方面下大力气改进。

编辑： 韩睿